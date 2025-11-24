Вице-премьер Киргизии Байсалов назвал страну частью русского мира

БИШКЕК, 24 ноя — РИА Новости. Киргизия — это часть русского мира, которая потребляет информацию и думает на русском языке, сообщил вице-премьер республики Эдиль Байсалов.
"Кому-то это может нравиться, кому-то это может не нравиться, но сегодня Кыргызстан — это часть русского мира. Мы все потребляем информацию на русском языке, мы думаем на русском языке, мы воспитаны русской литературой. Кто-то хочет, чтобы мы очищались, проводили какую-то работу воспитательную. Но я, например, очень счастлив быть частью этого русского мира", — заявил зампредседателя кабмина на церемонии запуска киргизско-российского телеканала "Номад ТВ", начавшего вещание в Киргизии.
По словам Байсалова, при этом в Москве ни у кого не возникает вопросов по поводу независимого государственного статуса Киргизии. "Я несколько раз был свидетелем, они полностью уважают наш суверенитет и независимость, но действительно болеют за нас, как и должны переживать наши друзья", — подчеркнул чиновник.
Телеканал "Номад ТВ" — это новый совместный проект, ориентированный на развитие информационного пространства Киргизии и расширение гуманитарного и культурного сотрудничества с Россией. Планируется, что основой его программной политики станут информационные выпуски и аналитические программы, документальные фильмы, посвященные интеграционным объединениям, таким как ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, а также передачи, направленные на укрепление историко-культурных связей Киргизии и России и освещение двустороннего сотрудничества.