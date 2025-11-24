Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Киргизии Байсалов назвал страну частью русского мира - РИА Новости, 24.11.2025
13:46 24.11.2025 (обновлено: 15:29 24.11.2025)
Вице-премьер Киргизии Байсалов назвал страну частью русского мира
Вице-премьер Киргизии Байсалов назвал страну частью русского мира - РИА Новости, 24.11.2025
Вице-премьер Киргизии Байсалов назвал страну частью русского мира
Киргизия — это часть русского мира, которая потребляет информацию и думает на русском языке, сообщил вице-премьер республики Эдиль Байсалов. РИА Новости, 24.11.2025
в мире, киргизия, россия, москва, евразийский экономический союз, одкб, шос
В мире, Киргизия, Россия, Москва, Евразийский экономический союз, ОДКБ, ШОС
Вице-премьер Киргизии Байсалов назвал страну частью русского мира

Байсалов на открытии телеканала "Номад ТВ" назвал Киргизию частью русского мира

© Фото : Пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш ЖусубалиевВице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов
Вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Пресс-служба кабинета министров КР / Эргеш Жусубалиев
Вице-премьер Киргизии Эдиль Байсалов. Архивное фото
БИШКЕК, 24 ноя — РИА Новости. Киргизия — это часть русского мира, которая потребляет информацию и думает на русском языке, сообщил вице-премьер республики Эдиль Байсалов.
"Кому-то это может нравиться, кому-то это может не нравиться, но сегодня Кыргызстан — это часть русского мира. Мы все потребляем информацию на русском языке, мы думаем на русском языке, мы воспитаны русской литературой. Кто-то хочет, чтобы мы очищались, проводили какую-то работу воспитательную. Но я, например, очень счастлив быть частью этого русского мира", — заявил зампредседателя кабмина на церемонии запуска киргизско-российского телеканала "Номад ТВ", начавшего вещание в Киргизии.
Бишкек - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Киргизии открыли Евразийский центр русского языка и культуры
Вчера, 14:52
По словам Байсалова, при этом в Москве ни у кого не возникает вопросов по поводу независимого государственного статуса Киргизии. "Я несколько раз был свидетелем, они полностью уважают наш суверенитет и независимость, но действительно болеют за нас, как и должны переживать наши друзья", — подчеркнул чиновник.
Телеканал "Номад ТВ" — это новый совместный проект, ориентированный на развитие информационного пространства Киргизии и расширение гуманитарного и культурного сотрудничества с Россией. Планируется, что основой его программной политики станут информационные выпуски и аналитические программы, документальные фильмы, посвященные интеграционным объединениям, таким как ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, а также передачи, направленные на укрепление историко-культурных связей Киргизии и России и освещение двустороннего сотрудничества.
Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Жапаров заявил, что Киргизия нуждается в русском языке
5 июля, 12:08
 
В миреКиргизияРоссияМоскваЕвразийский экономический союзОДКБШОС
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
