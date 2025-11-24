Орбан поучаствует в саммите ЕС удаленно

БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что примет участие во встрече совета ЕС в Луанде по видеосвязи, призовет европейских политиков начать диалог с Россией, а вместо членства в ЕС предложить Украине стратегическое партнерство.