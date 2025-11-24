Рейтинг@Mail.ru
Орбан поучаствует в саммите ЕС удаленно - РИА Новости, 24.11.2025
14:12 24.11.2025
Орбан поучаствует в саммите ЕС удаленно
в мире
украина
россия
луанда
виктор орбан
антониу кошта
петер сийярто
украина
россия
в мире, украина, россия, луанда, виктор орбан, антониу кошта, петер сийярто, facebook, евросовет, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Луанда, Виктор Орбан, Антониу Кошта, Петер Сийярто, Facebook, Евросовет, Евросоюз
БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что примет участие во встрече совета ЕС в Луанде по видеосвязи, призовет европейских политиков начать диалог с Россией, а вместо членства в ЕС предложить Украине стратегическое партнерство.
Глава Евросовета Антониу Кошта в понедельник проводит неформальную встречу лидеров Евросоюза в Луанде для обсуждения Украины.
"Сегодня я буду участвовать в заседании совета ЕС в гибридном формате. Более того, я полагаю, Европа должна следовать своим собственным интересам. Войну надо прекратить, Украине надо предложить стратегическое партнёрство, а с Россией надо начать стратегический диалог", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
Ранее Орбан заявил, что ближайшие две-три недели будут решающими, после реакций на план США по Украине из 28 пунктов станет ясно, приближается ли саммит РФ-США в Будапеште. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто ранее высказывал мнение, что в интересах Киева принять американский план по урегулированию на Украине, потому что Россия постоянно продвигается вперед, а Украину ждет тяжелая зима.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Будапеште - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"На тропу войны". Орбан выступил с жестким призывом по Украине
21 ноября, 17:43
 
