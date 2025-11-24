Авиакомпании из Америки и Европы сообщили о продолжении полетов в Венесуэлу

МЕХИКО, 24 ноя - РИА Новости. Девять авиакомпаний из Южной Америки и Европы подтвердили, что продолжают выполнять рейсы в Венесуэлу по расписанию, несмотря на предупреждения авиационного регулятора США о рисках для полетов в зоне латиноамериканской страны, выяснило РИА Новости.
"Как президент авиакомпании Avior Airlines, хочу заверить наших пассажиров: все наши внутренние и международные рейсы выполняются в штатном режиме. Мы подтверждаем нашу приверженность обеспечению необходимой Венесуэле стыковки, предлагая надежное и персонализированное обслуживание", - написал руководитель перевозчика Хуан Бракамонте в своем блоге в Х.
Ранее федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило уведомление для летчиков (NOTAM), в котором сообщило о рисках полетов в районе Венесуэлы из-за ухудшения ситуации с безопасностью и усиления военной активности в стране или вокруг нее. Уведомление действует с 21 ноября 2025 года по 19 февраля 2026. Шесть авиакомпаний, включая испанскую Iberia, португальскую TAP, чилийскую LATAM, колумбийскую Avianca, бразильскую GOL, а также Caribbean из Тринидада и Тобаго, отменили в связи с этим рейсы в Венесуэлу.
Согласно опубликованным заявлениям в соцсетях и на сайтах перевозчиков, о продолжении полётов помимо Avior сообщили венесуэльские Conviasa, Estelar и Laser Airlines, колумбийская Wingo, панамская Copa Airlines, а также европейские Air Europa, Plus Ultra и Turkish Airlines. Компании отметили, что поддерживают операционную безопасность и продолжают продажи билетов, несмотря на предупреждения FAA.
Авиакомпании из Венесуэлы подчеркнули, что внутренние и международные маршруты сохраняются без изменений, а службы поддержки работают в штатном режиме.
Wingo и Copa Airlines заявили, что продолжают сообщения с Венесуэлой, указывая на отсутствие оснований для приостановки полётов. Air Europa и Plus Ultra сообщили о намерении сохранять рейсы в Каракас и другие пункты, ссылаясь на отсутствие прямых угроз маршрутам. Turkish Airlines подтвердила, что остаётся в числе международных перевозчиков, выполняющих полёты в страну, с оговоркой о мониторинге ситуации.