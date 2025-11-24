Авиакомпании из Америки и Европы сообщили о продолжении полетов в Венесуэлу

МЕХИКО, 24 ноя - РИА Новости. Девять авиакомпаний из Южной Америки и Европы подтвердили, что продолжают выполнять рейсы в Венесуэлу по расписанию, несмотря на предупреждения авиационного регулятора США о рисках для полетов в зоне латиноамериканской страны, выяснило РИА Новости.