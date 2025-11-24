В Британии признали исход миллиардеров из страны

«

"Да, я это признаю. Я не буду скрывать тот факт, что мы повысили налоги и закрыли некоторые лазейки для нерезидентов", - заявил министр в интервью телеканалу Sky News в ответ на вопрос о том, признает ли он факт исхода из страны миллиардеров.