Рейтинг@Mail.ru
В Британии признали исход миллиардеров из страны - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:53 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/velikobritaniya-2057256680.html
В Британии признали исход миллиардеров из страны
В Британии признали исход миллиардеров из страны - РИА Новости, 24.11.2025
В Британии признали исход миллиардеров из страны
Британский министр по делам бизнеса Питер Кайл в понедельник признал исход из страны миллиардеров из-за высоких налогов. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T20:53:00+03:00
2025-11-24T20:53:00+03:00
в мире
великобритания
сша
китай
arcelormittal
henley&partners
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg
https://ria.ru/20251123/milliarder-2056970833.html
https://ria.ru/20250409/london-2010277389.html
великобритания
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_782e4749370cc852df0cffc38248bb22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, сша, китай, arcelormittal, henley&partners
В мире, Великобритания, США, Китай, ArcelorMittal, Henley&Partners
В Британии признали исход миллиардеров из страны

Британский министр признал исход миллиардеров из страны из-за высоких налогов

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 24 ноя - РИА Новости. Британский министр по делам бизнеса Питер Кайл в понедельник признал исход из страны миллиардеров из-за высоких налогов.
В воскресенье газета Times сообщила, что индийский магнат Лакшми Миттал, основатель и исполнительный председатель совета директоров металлургической компании ArcelorMittal, покинул Великобританию из-за реформы налогообложения, которая затронет сверхбогатых. Как отметил источник газеты, знакомый с ситуацией Миттала, проблема магната состояла не в налоге на доход, а в налоге на наследство, который в Великобритании составляет 40%.
Лакшми Миттал - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Еще один миллиардер уехал из Великобритании, пишет Times
23 ноября, 18:13
«

"Да, я это признаю. Я не буду скрывать тот факт, что мы повысили налоги и закрыли некоторые лазейки для нерезидентов", - заявил министр в интервью телеканалу Sky News в ответ на вопрос о том, признает ли он факт исхода из страны миллиардеров.

Отвечая на вопрос о решении Миттала покинуть Великобританию, Кайл отметил, что подобные события вызывают у него беспокойство.
"Это вызывает беспокойство, но я не хочу, чтобы мы, как страна, думали только о миллиардерах, потому что есть и другие люди, которые уезжают. Есть люди, открывающие бизнес, которые массово уезжают в США, потому что у них в этой стране не было необходимого финансирования", - добавил Кайл.
В июне британская инвестиционно-миграционная консалтинговая компания Henley&Partners опубликовала доклад с прогнозом о массовом исходе миллионеров из страны. Ожидается, что только в этом году более 16 тысяч миллионеров покинут Британию на фоне налоговых реформ. Таким образом, из Великобритании уедут в два раза больше состоятельных людей, чем из Китая, говорится в докладе.
В апреле министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз отменила специальный налоговый режим для нерезидентов, который позволял состоятельным иностранцам защищать доходы, полученные за рубежом, от налогообложения в Великобритании.
Лондон - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Лондон выбыл из пятерки самых богатых городов мира
9 апреля, 16:03
 
В миреВеликобританияСШАКитайArcelorMittalHenley&Partners
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала