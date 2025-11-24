В Британии признали исход миллиардеров из страны

ЛОНДОН, 24 ноя - РИА Новости. Британский министр по делам бизнеса Питер Кайл в понедельник признал исход из страны миллиардеров из-за высоких налогов.
В воскресенье газета Times сообщила, что индийский магнат Лакшми Миттал, основатель и исполнительный председатель совета директоров металлургической компании ArcelorMittal, покинул Великобританию из-за реформы налогообложения, которая затронет сверхбогатых. Как отметил источник газеты, знакомый с ситуацией Миттала, проблема магната состояла не в налоге на доход, а в налоге на наследство, который в Великобритании составляет 40%.
"Да, я это признаю. Я не буду скрывать тот факт, что мы повысили налоги и закрыли некоторые лазейки для нерезидентов", - заявил министр в интервью телеканалу Sky News в ответ на вопрос о том, признает ли он факт исхода из страны миллиардеров.
Отвечая на вопрос о решении Миттала покинуть Великобританию, Кайл отметил, что подобные события вызывают у него беспокойство.
"Это вызывает беспокойство, но я не хочу, чтобы мы, как страна, думали только о миллиардерах, потому что есть и другие люди, которые уезжают. Есть люди, открывающие бизнес, которые массово уезжают в США, потому что у них в этой стране не было необходимого финансирования", - добавил Кайл.
В июне британская инвестиционно-миграционная консалтинговая компания Henley&Partners опубликовала доклад с прогнозом о массовом исходе миллионеров из страны. Ожидается, что только в этом году более 16 тысяч миллионеров покинут Британию на фоне налоговых реформ. Таким образом, из Великобритании уедут в два раза больше состоятельных людей, чем из Китая, говорится в докладе.
В апреле министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз отменила специальный налоговый режим для нерезидентов, который позволял состоятельным иностранцам защищать доходы, полученные за рубежом, от налогообложения в Великобритании.
