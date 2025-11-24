Рейтинг@Mail.ru
Россия и КНР на 95% перешли на расчеты в нацвалютах, заявил Титов - РИА Новости, 24.11.2025
05:44 24.11.2025
Россия и КНР на 95% перешли на расчеты в нацвалютах, заявил Титов
Россия и КНР на 95% перешли на расчеты в нацвалютах, заявил Титов - РИА Новости, 24.11.2025
Россия и КНР на 95% перешли на расчеты в нацвалютах, заявил Титов
Практически полный переход на расчеты в национальных валютах РФ и КНР позволил странам снизить зависимость от доллара, минимизировав риски санкционного давления РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T05:44:00+03:00
2025-11-24T05:44:00+03:00
экономика
китай
сиань
россия
борис титов
китай
сиань
россия
экономика, китай, сиань, россия, борис титов
Экономика, Китай, Сиань, Россия, Борис Титов
Россия и КНР на 95% перешли на расчеты в нацвалютах, заявил Титов

Титов: РФ и КНР на 95% перешли на расчеты в нацвалютах

СИАНЬ(Китай), 24 ноя – РИА Новости. Практически полный переход на расчеты в национальных валютах РФ и КНР позволил странам снизить зависимость от доллара, минимизировав риски санкционного давления и валютных колебаний, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
"Очень важным инструментом борьбы с давлением Запада стало то, что 95% расчётов между нашими странами сегодня осуществляются в национальных валютах", - заявил Титов на VI Российско-Китайском форуме предпринимателей.
По его словам, это снизило зависимость от доллара, минимизировав риски санкционного давления и валютных колебаний.
"Это создает надежную основу для дальнейшего углубления сотрудничества, особенно в условиях глобальной нестабильности", - указал Титов.
Шестой Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около 500 представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.
Экономика Китай Сиань Россия Борис Титов
 
 
