Россия и КНР на 95% перешли на расчеты в нацвалютах, заявил Титов

СИАНЬ(Китай), 24 ноя – РИА Новости. Практически полный переход на расчеты в национальных валютах РФ и КНР позволил странам снизить зависимость от доллара, минимизировав риски санкционного давления и валютных колебаний, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.