Россия и КНР на 95% перешли на расчеты в нацвалютах, заявил Титов

24.11.2025

Практически полный переход на расчеты в национальных валютах РФ и КНР позволил странам снизить зависимость от доллара, минимизировав риски санкционного давления
Экономика, Китай, Сиань, Россия, Борис Титов
СИАНЬ(Китай), 24 ноя – РИА Новости. Практически полный переход на расчеты в национальных валютах РФ и КНР позволил странам снизить зависимость от доллара, минимизировав риски санкционного давления и валютных колебаний, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
"Очень важным инструментом борьбы с давлением Запада стало то, что 95% расчётов между нашими странами сегодня осуществляются в национальных валютах", - заявил Титов
на VI Российско-Китайском форуме предпринимателей.
По его словам, это снизило зависимость от доллара, минимизировав риски санкционного давления и валютных колебаний.
"Это создает надежную основу для дальнейшего углубления сотрудничества, особенно в условиях глобальной нестабильности", - указал Титов.
Шестой Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань
23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около 500 представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси
.