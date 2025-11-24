В Румынии уничтожили 17 миллионов доз вакцин от COVID-19, пишут СМИ

КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Власти Румынии были вынуждены уничтожить 17 миллионов доз вакцин от коронавируса с истекшим сроком годности, сообщил портал Власти Румынии были вынуждены уничтожить 17 миллионов доз вакцин от коронавируса с истекшим сроком годности, сообщил портал G4Media

"Румыны не могут пройти вакцинацию от COVID-19 в Румынии , даже если хотят. Поскольку интерес к вакцинации после пандемии был крайне низким, около 17 миллионов доз вакцины оказались просрочены и были уничтожены", - сообщает портал.

По данным румынских СМИ, на сегодняшний день в аптеках и медучреждениях Румынии вакцин от коронавируса не осталось.

"Министерство здравоохранения ведёт переговоры с производителями вакцин от COVID-19, чтобы найти решения для получения регистрационного удостоверения и продажи вакцин в аптеках для людей, желающих периодически вакцинироваться. На данный момент производители вакцины от COVID-19 не выразили намерения продавать её на территории Румынии", — сообщили представители министерства здравоохранения порталу.

Прокуроры Национального антикоррупционного управления Румынии в декабре 2023 года завели уголовное дело о закупках лишних доз вакцин от коронавируса. Ущерб госбюджету от этих действий превысил миллиард евро.

Обвинения предъявлены экс-премьеру Флориду Кыцу, а также бывшим министрам здравоохранения Владу Войкулеску и Иоане Михэилэ. По данным следствия, в период с января по май 2021 года члены кабмина Румынии заключили контракты на закупку больших партий вакцин Pfizer и Moderna. При этом власти сообщили Еврокомиссии , что в вакцинации нуждаются 10,7 миллионов человек, и у Бухареста уже было в два раза больше доз препаратов для прививок. Несмотря на это, в марте 2021 года Войкулеску при одобрении Кыцу заключил контракт на закупку 4 260 269 доз вакцины Pfizer. Михэилэ, сменившая Войкулеску на посту, в апреле того же года разработала план по закупке 34 099 623 доз вакцины Pfizer, соответствующее соглашение было одобрено Кыцу месяцем позже.