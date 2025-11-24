Рейтинг@Mail.ru
В Румынии уничтожили 17 миллионов доз вакцин от COVID-19, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:11 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/vaktsina-2057238228.html
В Румынии уничтожили 17 миллионов доз вакцин от COVID-19, пишут СМИ
В Румынии уничтожили 17 миллионов доз вакцин от COVID-19, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2025
В Румынии уничтожили 17 миллионов доз вакцин от COVID-19, пишут СМИ
Власти Румынии были вынуждены уничтожить 17 миллионов доз вакцин от коронавируса с истекшим сроком годности, сообщил портал G4Media. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T19:11:00+03:00
2025-11-24T19:11:00+03:00
в мире
румыния
бухарест
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_49977701121fb7e856cc39b5670b3579.jpg
https://ria.ru/20251112/koronavirus-2054365705.html
https://ria.ru/20250915/uchenye--2041992549.html
румыния
бухарест
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154989/43/1549894333_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_7b168b13eae04af665f54e53b5ad076d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, бухарест, еврокомиссия
В мире, Румыния, Бухарест, Еврокомиссия
В Румынии уничтожили 17 миллионов доз вакцин от COVID-19, пишут СМИ

G4Media: в Румынии уничтожили 17 млн просроченных доз вакцин от COVID-19

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Медик готовит шприц с вакциной. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Власти Румынии были вынуждены уничтожить 17 миллионов доз вакцин от коронавируса с истекшим сроком годности, сообщил портал G4Media.
"Румыны не могут пройти вакцинацию от COVID-19 в Румынии, даже если хотят. Поскольку интерес к вакцинации после пандемии был крайне низким, около 17 миллионов доз вакцины оказались просрочены и были уничтожены", - сообщает портал.
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Ким Дотком обвинил правительство США в создании COVID-19
12 ноября, 03:02
По данным румынских СМИ, на сегодняшний день в аптеках и медучреждениях Румынии вакцин от коронавируса не осталось.
"Министерство здравоохранения ведёт переговоры с производителями вакцин от COVID-19, чтобы найти решения для получения регистрационного удостоверения и продажи вакцин в аптеках для людей, желающих периодически вакцинироваться. На данный момент производители вакцины от COVID-19 не выразили намерения продавать её на территории Румынии", — сообщили представители министерства здравоохранения порталу.
Прокуроры Национального антикоррупционного управления Румынии в декабре 2023 года завели уголовное дело о закупках лишних доз вакцин от коронавируса. Ущерб госбюджету от этих действий превысил миллиард евро.
Обвинения предъявлены экс-премьеру Флориду Кыцу, а также бывшим министрам здравоохранения Владу Войкулеску и Иоане Михэилэ. По данным следствия, в период с января по май 2021 года члены кабмина Румынии заключили контракты на закупку больших партий вакцин Pfizer и Moderna. При этом власти сообщили Еврокомиссии, что в вакцинации нуждаются 10,7 миллионов человек, и у Бухареста уже было в два раза больше доз препаратов для прививок. Несмотря на это, в марте 2021 года Войкулеску при одобрении Кыцу заключил контракт на закупку 4 260 269 доз вакцины Pfizer. Михэилэ, сменившая Войкулеску на посту, в апреле того же года разработала план по закупке 34 099 623 доз вакцины Pfizer, соответствующее соглашение было одобрено Кыцу месяцем позже.
На сегодняшний день экс-премьеру, а также двум бывшим министрам выдвинуто обвинение в злоупотреблении служебным положением с особо тяжкими последствиями.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Ученые нашли взаимосвязь между COVID-19 и остеонекрозом
15 сентября, 11:40
 
В миреРумынияБухарестЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала