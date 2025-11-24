Рейтинг@Mail.ru
На Урале семерых человек арестовали по делу о хищении выплат участникам СВО
09:30 24.11.2025 (обновлено: 11:13 24.11.2025)
На Урале семерых человек арестовали по делу о хищении выплат участникам СВО
На Урале семерых человек арестовали по делу о хищении выплат участникам СВО - РИА Новости, 24.11.2025
На Урале семерых человек арестовали по делу о хищении выплат участникам СВО
Полиция Челябинской и Свердловской области совместно с УФСБ выявили этническую орггруппу, похищавшую выплаты участникам СВО, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 24.11.2025
происшествия, россия, свердловская область, челябинская область, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Задержание участников этнической организованной группы, которая специализировалась на хищении выплат участникам СВО
ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноя — РИА Новости. Полиция Челябинской и Свердловской области совместно с УФСБ выявили этническую орггруппу, похищавшую выплаты участникам СВО, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что злоумышленники организовали криминальный бизнес <...> хищения единовременных выплат", — написала она в своем Telegram-канале.
Следователи установили, что злоумышленники искали кандидатов на военную службу, которые отправятся в зону специальной военной операции. Они в том числе собирались украсть выплаты, которые предназначены родственникам в случае ранения или гибели.
По словам представителя ведомства, семерых участников группировки заключили под стражу. Следствие возбудило дело о мошенничестве.
Кроме того, силовики провели обыски и изъяли три машины, несколько десятков мобильных телефонов, банковские и сим-карты.
Жителю Запорожской области вынесли приговор по делу о госизмене
ПроисшествияРоссияСвердловская областьЧелябинская областьИрина ВолкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
