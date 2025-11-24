https://ria.ru/20251124/ural-2057048722.html
На Урале семерых человек арестовали по делу о хищении выплат участникам СВО
Полиция Челябинской и Свердловской области совместно с УФСБ выявили этническую орггруппу, похищавшую выплаты участникам СВО, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 24.11.2025
ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноя — РИА Новости. Полиция Челябинской и Свердловской области совместно с УФСБ выявили этническую орггруппу, похищавшую выплаты участникам СВО, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что злоумышленники организовали криминальный бизнес <...> хищения единовременных выплат", — написала она в своем Telegram-канале.
Следователи установили, что злоумышленники искали кандидатов на военную службу, которые отправятся в зону специальной военной операции. Они в том числе собирались украсть выплаты, которые предназначены родственникам в случае ранения или гибели.
По словам представителя ведомства, семерых участников группировки заключили под стражу. Следствие возбудило дело о мошенничестве.
Кроме того, силовики провели обыски и изъяли три машины, несколько десятков мобильных телефонов, банковские и сим-карты.