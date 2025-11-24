https://ria.ru/20251124/ukraina-2057275236.html
Белый дом считает переговоры в Женеве эффективными
Белый дом считает переговоры в Женеве эффективными - РИА Новости, 24.11.2025
Белый дом считает переговоры в Женеве эффективными
БЕЛЫЙ ДОМ СЧИТАЕТ, ЧТО ПЕРЕГОВОРЫ ДЕЛЕГАЦИЙ США И УКРАИНЫ В ЖЕНЕВЕ ОКАЗАЛИСЬ ОЧЕНЬ ПРОДУКТИВНЫМИ РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T23:29:00+03:00
2025-11-24T23:29:00+03:00
2025-11-24T23:43:00+03:00
в мире
сша
украина
женева (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05e99615cb97be3367f7a51ed758e190.jpg
сша
украина
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038519861_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_9907d81e6691565bcfbd4b15583c0742.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, женева (город)
В мире, США, Украина, Женева (город)
Белый дом считает переговоры в Женеве эффективными
Белый дом считает, что переговоры делегаций США и Украины были продуктивными