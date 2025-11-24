Рейтинг@Mail.ru
В Раде сообщили, что Зеленский отказался ехать в Вашингтон - РИА Новости, 24.11.2025
23:24 24.11.2025
В Раде сообщили, что Зеленский отказался ехать в Вашингтон
Владимир Зеленский отказался ехать в Вашингтон для обсуждения с президентом США Дональдом Трампом плана по урегулированию конфликта на Украине, сославшись на... РИА Новости, 24.11.2025
Гончаренко: Зеленский не поедет в Вашингтон на этой неделе

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский отказался ехать в Вашингтон для обсуждения с президентом США Дональдом Трампом плана по урегулированию конфликта на Украине, сославшись на необходимость детальной проработки предложений, его визит может состояться на следующей неделе, утверждает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*
Накануне телеканал CBS сообщал, что Зеленский на этой неделе может приехать в Вашингтон на встречу с Трампом для согласования плана по урегулированию конфликта на Украине. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в Белом доме в понедельник сообщил, что встреча Трампа и Зеленского на этой неделе не запланирована. Издание Financial Times писало, что окружение Зеленского предостерегает его от визита в Вашингтон, опасаясь новой ссоры с американским президентом, что может испортить ход переговоров по предлагаемому США мирному плану.
Верховная Рада Украины - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
На Украине считают, что часть депутатов Рады могут выйти из "Слуги народа"
Вчера, 23:07
"Зеленскому предложили прилететь уже на этой неделе к Трампу. Вчера после завершения переговоров американская делегация предложила, чтобы Зеленский уже на этой неделе прилетел в Вашингтон и провел переговоры с Трампом по мирному плану. Зеленский отказался, сославшись на то, что нужно более детально проработать план, и предложил прилететь на следующей неделе. Поэтому, скорее всего, Зеленский полетит в Вашингтон на следующей неделе", - написал Гончаренко* в Telegram-канале.
Ранее американская и украинская делегации встретились в Женеве для обсуждения плана по урегулированию ситуации на Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Пункт о российских активах убрали из плана США по Украине, пишет Bloomberg
Вчера, 19:59
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Конкретных переговоров с Россией по плану США никто не вел, заявил Ушаков
Вчера, 17:32
 
