На Украине считают, что часть депутатов Рады могут выйти из "Слуги народа" - РИА Новости, 24.11.2025
23:07 24.11.2025
На Украине считают, что часть депутатов Рады могут выйти из "Слуги народа"
На Украине считают, что часть депутатов Рады могут выйти из "Слуги народа" - РИА Новости, 24.11.2025
На Украине считают, что часть депутатов Рады могут выйти из "Слуги народа"
Более 10 депутатов Верховной рады могут выйти из партии Владимира Зеленского "Слуга народа", из-за чего в офисе Зеленского истерика, утверждает экс-депутат... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T23:07:00+03:00
2025-11-24T23:07:00+03:00
в мире
украина
россия
тимур миндич
борислав береза
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
владимир зеленский
украина
россия
в мире, украина, россия, тимур миндич, борислав береза, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), владимир зеленский, дело миндича
В мире, Украина, Россия, Тимур Миндич, Борислав Береза, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Владимир Зеленский, Дело Миндича
На Украине считают, что часть депутатов Рады могут выйти из "Слуги народа"

Береза: более 10 депутатов Рады могут выйти из партии Зеленского

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Верховная Рада Украины. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Более 10 депутатов Верховной рады могут выйти из партии Владимира Зеленского "Слуга народа", из-за чего в офисе Зеленского истерика, утверждает экс-депутат украинского парламента Борислав Береза.
"Злые языки Банковой (название улицы, где находится офис Зеленского – ред.) говорят, что у ОП (офиса Зеленского – ред.) истерика. Это из-за того, что в ближайшее время из "Слуги народа" планируют выйти более 10 нардепов", - написал Береза на своей странице в соцсети Facebook*.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Такер Карлсон раскрыл, кто покрывает Ермака в США
Вчера, 16:40
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 17 ноября заявил, что в партии "Слуга народа" после коррупционного скандала в энергетике зреет бунт из-за Андрея Ермака, возглавляющего офис Владимира Зеленского. Он даже не исключал выхода депутатов из партии, если Ермак не будет уволен.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Как соскочить с крючка. У Зеленского есть первые успехи
Вчера, 08:00
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
В миреУкраинаРоссияТимур МиндичБорислав БерезаВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Владимир ЗеленскийДело Миндича
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
