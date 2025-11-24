ЕС должен участвовать в переговорах по Украине, заявил канцлер Австрии

Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото

Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге

ВЕНА, 24 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что приветствует любые инициативы, ведущие к прекращению конфликта на Украине, но при этом добавил, что, по его мнению, ЕС должен находиться за столом переговоров.

« "Я приветствую любые инициативы, которые приближают нас к прекращению огня, а также к справедливому и прочному миру на Украине", - написал канцлер в своем аккаунте в соцсети Х, отметив, что жители Украины нуждаются в завершении конфликта.

По его словам, в последние дни в дипломатических усилиях по украинскому урегулированию возникла новая динамика.

"Однако важные аспекты пока остаются открытыми: вне всякого сомнения, и Украина, и Европейский союз должны находиться за столом переговоров и активно участвовать, когда речь идет о безопасности на нашем континенте", - считает Штокер.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин , выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева , так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.