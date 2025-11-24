Рейтинг@Mail.ru
ЕС должен участвовать в переговорах по Украине, заявил канцлер Австрии - РИА Новости, 24.11.2025
20:34 24.11.2025
ЕС должен участвовать в переговорах по Украине, заявил канцлер Австрии
ЕС должен участвовать в переговорах по Украине, заявил канцлер Австрии
ЕС должен участвовать в переговорах по Украине, заявил канцлер Австрии

Канцлер Австрии одобряет инициативы по Украине и хочет участия ЕС в переговорах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
ВЕНА, 24 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что приветствует любые инициативы, ведущие к прекращению конфликта на Украине, но при этом добавил, что, по его мнению, ЕС должен находиться за столом переговоров.
В Женеве 23 ноября состоялись переговоры между представителями США, ЕС и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США выделили в отдельный трек обсуждения украинского урегулирования те вопросы, которые напрямую связаны с Европой и НАТО.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Пункт о российских активах убрали из плана США по Украине, пишет Bloomberg
Вчера, 19:59
«

"Я приветствую любые инициативы, которые приближают нас к прекращению огня, а также к справедливому и прочному миру на Украине", - написал канцлер в своем аккаунте в соцсети Х, отметив, что жители Украины нуждаются в завершении конфликта.

По его словам, в последние дни в дипломатических усилиях по украинскому урегулированию возникла новая динамика.
"Однако важные аспекты пока остаются открытыми: вне всякого сомнения, и Украина, и Европейский союз должны находиться за столом переговоров и активно участвовать, когда речь идет о безопасности на нашем континенте", - считает Штокер.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Правительство ФРГ заявило о прогрессе на переговорах по Украине
Вчера, 16:27
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
У ЕС нет альтернативного плана по Украине, заявил премьер Нидерландов
Вчера, 19:54
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинМарко РубиоДмитрий ПесковЕвросоюзНАТО
 
 
