Рейтинг@Mail.ru
Пункт о российских активах убрали из плана США по Украине, пишет Bloomberg - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:59 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/ukraina-2057247105.html
Пункт о российских активах убрали из плана США по Украине, пишет Bloomberg
Пункт о российских активах убрали из плана США по Украине, пишет Bloomberg - РИА Новости, 24.11.2025
Пункт о российских активах убрали из плана США по Украине, пишет Bloomberg
Из американского плана по урегулированию конфликта на Украине исчез пункт о замороженных российских активах, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T19:59:00+03:00
2025-11-24T19:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972918289_0:62:2701:1581_1920x0_80_0_0_3c27b3c9412f29a2351c47f8d63aad0e.jpg
https://ria.ru/20251124/merts-2057200234.html
https://ria.ru/20251124/evropa-2057175768.html
https://ria.ru/20251124/ukraina-2057161050.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972918289_87:0:2487:1800_1920x0_80_0_0_15296c25e466a18075f3377831e64d83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Пункт о российских активах убрали из плана США по Украине, пишет Bloomberg

Bloomberg: из плана США по Украине убрали пункт о замороженных активах России

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Из американского плана по урегулированию конфликта на Украине исчез пункт о замороженных российских активах, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники.
"В последней версии проекта больше не упоминается план по выделению около 100 миллиардов долларов из замороженных российских активов на возглавляемые США усилия по восстановлению страны (Украины — Прим. ред.)", — говорится в материале.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Мерц сделал тяжелое признание об Украине
Вчера, 17:03
Как отмечает Bloomberg, изначально предложение предусматривало, что США получат 50% прибыли от этих активов, а неиспользованные замороженные средства направят в российско-американский инвестиционный фонд.
В понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что план США по Украине после переговоров американцев с украинцами и европейцами в Женеве в воскресенье был сокращен с 28 до 19 пунктов.

План США по урегулированию и позиция России

Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Их отвергли". На Западе рассказали о новой выходке Европы против России
Вчера, 15:51
В США разработали план для мирного завершения конфликта на Украине, который включает 28 пунктов, разделенных на четыре основные части: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
По словам Владимира Путина, у России есть текст этого американского плана, однако он еще не обсуждался подробно. Президент указал на то, что данный документ может послужить основой для окончательного урегулирования. В целом, Москва удовлетворена текущей ситуацией на фронте, которая способствует достижению целей специальной операции посредством военных действий, но она также открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Раде сделали тревожное заявление по поводу плана США
Вчера, 15:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала