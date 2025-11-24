Пункт о российских активах убрали из плана США по Украине, пишет Bloomberg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Из американского плана по урегулированию конфликта на Украине исчез пункт о замороженных российских активах, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники.
Как отмечает Bloomberg, изначально предложение предусматривало, что США получат 50% прибыли от этих активов, а неиспользованные замороженные средства направят в российско-американский инвестиционный фонд.
В понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что план США по Украине после переговоров американцев с украинцами и европейцами в Женеве в воскресенье был сокращен с 28 до 19 пунктов.
План США по урегулированию и позиция России
По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
По словам Владимира Путина, у России есть текст этого американского плана, однако он еще не обсуждался подробно. Президент указал на то, что данный документ может послужить основой для окончательного урегулирования. В целом, Москва удовлетворена текущей ситуацией на фронте, которая способствует достижению целей специальной операции посредством военных действий, но она также открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.