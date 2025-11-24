Зеленский построил дом на территории подстанции, заявили в Раде

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский и его окружение построили дома на территории электрической подстанции в поселке Козин в Киевской области, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.