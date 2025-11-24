Зеленский построил дом на территории подстанции, заявили в Раде

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский и его окружение построили дома на территории электрической подстанции в поселке Козин в Киевской области, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"Оказывается, что Зеленский и компания украли целую подстанцию в Козине! При строительстве Зеленский и компания просто построили свои поместья на территории подстанции! Просто представьте эту циничность. Это буквально те же дворцы, которые "Карлсон" (под этим псевдонимом в деле Национального антикоррупционного бюро Украины фигурирует соратник Зеленского Тимур Миндич - ред.) и "Че Гевара" (под этим псевдонимом в деле НАБУ фигурирует бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов – ред.) строили за счет средств, выделяемых на оборону трансформаторов. Вот они собственными домами и обороняют трансформатор", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов