Рейтинг@Mail.ru
Венгрия против выделения денег из бюджета Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/ukraina-2057196490.html
Венгрия против выделения денег из бюджета Украине, заявил Орбан
Венгрия против выделения денег из бюджета Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 24.11.2025
Венгрия против выделения денег из бюджета Украине, заявил Орбан
Венгрия против выделения денег из бюджета Украине и общего кредита стран ЕС для её финансирования, поскольку план Брюсселя закабалит следующие поколения, а... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T16:50:00+03:00
2025-11-24T16:50:00+03:00
в мире
украина
венгрия
брюссель
виктор орбан
антониу кошта
евросоюз
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_274:249:2048:1247_1920x0_80_0_0_69ec46e2a77fb53217e0dd5ef43f1966.jpg
https://ria.ru/20251124/kreml-2057108450.html
украина
венгрия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_329:144:1903:1324_1920x0_80_0_0_9289ee343a399d943011bae9e87528c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, антониу кошта, евросоюз, евросовет, facebook, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Венгрия, Брюссель, Виктор Орбан, Антониу Кошта, Евросоюз, Евросовет, Facebook, Санкции в отношении России
Венгрия против выделения денег из бюджета Украине, заявил Орбан

Орбан: Венгрия против выделения денег Украине и общего кредита ЕС

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. Венгрия против выделения денег из бюджета Украине и общего кредита стран ЕС для её финансирования, поскольку план Брюсселя закабалит следующие поколения, а победить Киев все равно не сможет, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Глава Евросовета Антониу Кошта в понедельник провел неформальную встречу лидеров Евросоюза в Луанде для обсуждения ситуации вокруг Украины, Орбан участвовал удаленно.
"У него (ЕС - ред.) есть идея, в соответствии с которой государства-члены должны вместе скинуться, Венгрия не желает этого делать, или взять общий кредит. Мы не готовы закладывать будущее наших внуков ради финансирования войны, которую Украина не может выиграть", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Кремль не хочет обсуждать план США по Украине через СМИ, заявил Песков
Вчера, 12:34
 
В миреУкраинаВенгрияБрюссельВиктор ОрбанАнтониу КоштаЕвросоюзЕвросоветFacebookСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала