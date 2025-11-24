Венгрия против выделения денег из бюджета Украине, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 24 ноя - РИА Новости. Венгрия против выделения денег из бюджета Украине и общего кредита стран ЕС для её финансирования, поскольку план Брюсселя закабалит следующие поколения, а победить Киев все равно не сможет, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.