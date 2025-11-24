Рейтинг@Mail.ru
Делегация Украины возвращается в Киев после переговоров, сообщил Sky News - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 24.11.2025 (обновлено: 19:18 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/ukraina-2057180044.html
Делегация Украины возвращается в Киев после переговоров, сообщил Sky News
Делегация Украины возвращается в Киев после переговоров, сообщил Sky News - РИА Новости, 24.11.2025
Делегация Украины возвращается в Киев после переговоров, сообщил Sky News
Делегация с Украины, ранее направлявшаяся в Женеву для переговоров с США и представителями страны Европы по урегулированию украинского конфликта возвращаются в... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T16:11:00+03:00
2025-11-24T19:18:00+03:00
в мире
россия
украина
владимир путин
сша
марко рубио
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049767907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98292b18b3be9bca470d2820358e1cac.jpg
https://ria.ru/20251123/rubio-2056984381.html
https://ria.ru/20251123/peregovory-2056953224.html
https://ria.ru/20251124/plan-2057072391.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049767907_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_1eddb84453c9bf9c35bf3c05a754bc90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир путин, сша, марко рубио, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, США, Марко Рубио, Владимир Зеленский
Делегация Украины возвращается в Киев после переговоров, сообщил Sky News

Sky News: украинская делегация возвращается в Киев после переговоров в Женеве

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Киев, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Делегация с Украины, ранее направлявшаяся в Женеву для переговоров с США и представителями страны Европы по урегулированию украинского конфликта возвращаются в Киев, утверждает телеканал Sky News.
Встреча делегаций США и Украины по урегулированию прошла в Женеве 23 ноября. Государственный секретарь США Марко Рубио назвал воскресные переговоры лучшим днем за весь период процесса урегулирования конфликта. По его словам, участники переговоров достигли огромного прогресса по итогам встреч. При этом Рубио не исключил, что в ближайшие дни в план урегулирования могут быть внесены дополнительные изменения. США рассчитывают на согласование плана по мирному урегулированию на Украине "как можно скорее", подчеркнул он.
Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Рубио назвал переговоры по Украине в Женеве самыми продуктивными
23 ноября, 20:09
"Небольшое обновление по переговорам в Женеве, Украинская команда по-видимому направляется в Киев", - говорится в публикации.
По данным Sky News, делегация Украины должна встретиться с Владимиром Зеленским сегодня вечером и проинформировать его о результатах переговоров.
Телеканал добавляет, что советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, который был ранее отправлен в Женеву для переговоров, вернется в Лондон до переговоров "коалиции желающих", которые пройдут завтра.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Поражение России". На Западе резко высказались о переговорах по Украине
23 ноября, 16:54
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Капитуляция России". План Европы по Украине вызвал переполох на Западе
Вчера, 10:47
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ПутинСШАМарко РубиоВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала