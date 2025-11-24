Делегация Украины возвращается в Киев после переговоров, сообщил Sky News

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Делегация с Украины, ранее направлявшаяся в Женеву для переговоров с США и представителями страны Европы по урегулированию украинского конфликта возвращаются в Киев, утверждает телеканал Sky News.
Встреча делегаций США и Украины по урегулированию прошла в Женеве 23 ноября. Государственный секретарь США Марко Рубио назвал воскресные переговоры лучшим днем за весь период процесса урегулирования конфликта. По его словам, участники переговоров достигли огромного прогресса по итогам встреч. При этом Рубио не исключил, что в ближайшие дни в план урегулирования могут быть внесены дополнительные изменения. США рассчитывают на согласование плана по мирному урегулированию на Украине "как можно скорее", подчеркнул он.
Рубио назвал переговоры по Украине в Женеве самыми продуктивными
23 ноября, 20:09
"Небольшое обновление по переговорам в Женеве, Украинская команда по-видимому направляется в Киев", - говорится в публикации.
По данным Sky News, делегация Украины должна встретиться с Владимиром Зеленским сегодня вечером и проинформировать его о результатах переговоров.
Телеканал добавляет, что советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, который был ранее отправлен в Женеву для переговоров, вернется в Лондон до переговоров "коалиции желающих", которые пройдут завтра.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.