Азаров раскритиковал план ЕС по Украине

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Представители стран Европы пытаются превратить план США по урегулированию конфликта на Украине в бесконечную войну, считает бывший украинский премьер Николай Азаров.

Франция и "В ответ на мирный план США Европа предложила неприемлемый для России план урегулирования конфликта в Украине из 24 пунктов, в разработке которого участвовали Великобритания Германия . Это ничто иное, как попытка мирный план превратить в бесконечную войну", - написал Азаров в своем Telegram-канале

По его словам, экономика Украины не способна содержать армию в 800 тысяч человек, а значит это должен взять на себя Запад. По его мнению, западные политики настроены на продолжение конфликта и хотят сделать план по урегулированию неприемлемым для России.

"Они наметили себе огромные планы перевооружения Европы, создания сверхмощных сил. Планируют начать конфликт с Россией где-то в 2027-2030 годах. Они, конечно, болтают, чтобы распиливать деньги, от которых лоббисты европейского ВПК не откажутся. То есть для них мирный договор – это отказ от их планов потратить 5-7 триллионов евро на ВПК в ближайшие 3-4 года", - отметил Азаров.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Немецкий журнал Spiegel сообщил 22 ноября, что европейские союзники Украины разработали собственный вариант документа в ответ на представленный США план урегулирования и уже направили его в Вашингтон . Евросоюз боится, что план администрации Трампа по урегулированию конфликта на Украине может подорвать шансы на одобрение кредита Киеву за счет замороженных активов РФ, сообщало издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Женеве 23 ноября состоялись переговоры между представителями США, ЕС и Украины.

Президент РФ Владимир Путин , выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.