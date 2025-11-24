В Раде призвали к забастовке, пока не уволят Ермака

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в понедельник заявила, что не будет голосовать в парламенте до тех пор, пока глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не будет отправлен в отставку, она призвала остальных депутатов последовать ее примеру.
Ранее "Украинская правда" писала, что ключевые представители власти, приближенные к Зеленскому, советовали ему уволить Ермака в связи с его причастностью к резонансному делу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о коррупции в энергетике, идею поддерживали депутаты Рады. Однако Зеленский не только не уволил Ермака, но и назначил его главой переговорной делегации с США и другими международными партнерами Киева по урегулированию конфликта на Украине.
"Не буду голосовать ни за что в Верховной Раде, пока не снимут Ермака… Считаю, Раде сейчас нужно бастовать, пока не уволят Ермака. Ни одного голосования. Ни одного решения", - написала депутат в своем Telegram-канале.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.