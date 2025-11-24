В Раде призвали к забастовке, пока не уволят Ермака

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в понедельник заявила, что не будет голосовать в парламенте до тех пор, пока глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак не будет отправлен в отставку, она призвала остальных депутатов последовать ее примеру.