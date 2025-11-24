"Они не говорят": в Раде сделали тревожное заявление по поводу плана США

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил критиков мирного плана США по урегулированию на Украине в замалчивании темы легитимности киевских властей.
"Пока в сети критикуют так называемый "мирный план" <…> Факт остается простым: никто не видел полноценный мирный план или подготовительную часть под него. <…> Но самое смешное и одновременно самое циничное — что все эти критики умудряются обсуждать содержание документа, о котором вообще никто не знает, и при этом не говорят о главном. Они не говорят о том, кто представляет Украину на переговорах", — написал он в своем Telegram-канале.
В воскресенье американский лидер Дональд Трамп в своей социальной сети TRUTH Social назвал нынешние власти Украины неблагодарными, использовав при этом слово "руководство" в кавычках. Трамп не уточнил, имеет ли он в виду усилия по урегулированию конфликта или по поддержке Киева.
План США по урегулированию и позиция России
По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
По словам Владимира Путина, у России есть текст этого американского плана, однако он еще не обсуждался подробно. Президент указал на то, что данный документ может послужить основой для окончательного урегулирования. В общем, Москва удовлетворена текущей ситуацией на фронте, которая способствует достижению целей специальной операции посредством военных действий, но она также открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.