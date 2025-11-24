Рейтинг@Mail.ru
"Они не говорят": в Раде сделали тревожное заявление по поводу плана США
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 24.11.2025
"Они не говорят": в Раде сделали тревожное заявление по поводу плана США
"Они не говорят": в Раде сделали тревожное заявление по поводу плана США - РИА Новости, 24.11.2025
"Они не говорят": в Раде сделали тревожное заявление по поводу плана США
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил критиков мирного плана США по урегулированию на Украине в замалчивании темы легитимности киевских властей. РИА Новости, 24.11.2025
в мире, сша, россия, украина, артем дмитрук, дональд трамп, владимир путин, верховная рада украины, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Артем Дмитрук, Дональд Трамп, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Они не говорят": в Раде сделали тревожное заявление по поводу плана США

Дмитрук: критики мирного плана США замалчивают тему легитимности властей в Киеве

Киев
Киев
Киев. Архивное фото
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил критиков мирного плана США по урегулированию на Украине в замалчивании темы легитимности киевских властей.
"Пока в сети критикуют так называемый "мирный план" <…> Факт остается простым: никто не видел полноценный мирный план или подготовительную часть под него. <…> Но самое смешное и одновременно самое циничное — что все эти критики умудряются обсуждать содержание документа, о котором вообще никто не знает, и при этом не говорят о главном. Они не говорят о том, кто представляет Украину на переговорах", — написал он в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Axios: Уиткофф и Кушнер зачитывали Зеленскому план по Украине по телефону
14:05
Дмитрук подчеркнул, что переговорную группу от Киева представляют "люди, которые являются чистыми врагами Украины".
В воскресенье американский лидер Дональд Трамп в своей социальной сети TRUTH Social назвал нынешние власти Украины неблагодарными, использовав при этом слово "руководство" в кавычках. Трамп не уточнил, имеет ли он в виду усилия по урегулированию конфликта или по поддержке Киева.

План США по урегулированию и позиция России

В США разработали план для мирного завершения конфликта на Украине, который включает 28 пунктов, разделенных на четыре основные части: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Трамп рассказал об ожиданиях от переговоров по урегулированию на Украине
13:48
По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
По словам Владимира Путина, у России есть текст этого американского плана, однако он еще не обсуждался подробно. Президент указал на то, что данный документ может послужить основой для окончательного урегулирования. В общем, Москва удовлетворена текущей ситуацией на фронте, которая способствует достижению целей специальной операции посредством военных действий, но она также открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Много давления". Зеленский пожаловался на США
12:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаАртем ДмитрукДональд ТрампВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныНАТОВооруженные силы Украины
 
 
