Рейтинг@Mail.ru
Прекращение поддержки США ударит по разведке Украины, считают турецкие СМИ - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/ukraina-2057047111.html
Прекращение поддержки США ударит по разведке Украины, считают турецкие СМИ
Прекращение поддержки США ударит по разведке Украины, считают турецкие СМИ - РИА Новости, 24.11.2025
Прекращение поддержки США ударит по разведке Украины, считают турецкие СМИ
Украина рискует потерять значительную часть разведывательных данных, если США прекратят военную помощь, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T09:21:00+03:00
2025-11-24T09:21:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_9763ffc5a49eec01b952431fc0fb11c6.jpg
https://ria.ru/20251124/ssha-2057044696.html
https://ria.ru/20251124/tramp-2056942360.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_232:91:2842:2048_1920x0_80_0_0_baeddf1a578d7959ad850177fe4718c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Прекращение поддержки США ударит по разведке Украины, считают турецкие СМИ

Hurriyet: Украина без помощи США потеряет значительную часть разведданных

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 24 ноя - РИА Новости. Украина рискует потерять значительную часть разведывательных данных, если США прекратят военную помощь, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet.
Европа готовится к возможному прекращению поддержки Киева со стороны президента США Дональда Трампа, сообщила в понедельник Financial Times со ссылкой на европейского чиновника.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, сообщили СМИ
09:07
В материале Hürriyet отмечается, что после прихода Трампа европейская помощь Украине постепенно росла и в некоторых областях превзошла американскую. Однако в ключевых вопросах влияние США остаётся решающим. "Полное прекращение военной помощи со стороны США может повлиять на потенциал Украины в сфере противовоздушной обороны", - говорится в статье.
Издание уточняет, что со временем может возникнуть вопрос о приостановке проекта вооружения Украины "из-за финансовой нагрузки на Европу".
"Наибольший удар, вероятно, будет нанесён по обмену разведданными", - заключает газета.
Президент США Дональд Трамп накануне назвал нынешние власти Украины неблагодарными, при этом поставив в кавычки слово "руководство".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
От отрицания до принятия: Европа не знает, что делать с планом Трампа
08:00
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала