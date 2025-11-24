МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Несмотря на насильственную мобилизацию, Киев не может удержать фронт на фоне успешного наступления российских войск, пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano.
"Несмотря на драконовскую политику призыва, Киев больше не может мобилизовать достаточное количество солдат для отправки на фронт. Армия, испытывающая нехватку людей и техники, больше не в состоянии контролировать линию фронта, растянувшуюся на сотни километров", — говорится в материале.
Как считает издание, конфликт для Киева развивается не в лучшую сторону, и действия Владимира Зеленского по ужесточению мобилизации лишь оттолкнут от него граждан.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в украинскую армию, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.