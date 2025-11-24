На Украине разработали план популяризации главаря ОУН*

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Украинский институт национальной памяти включил в план своей работы на год мероприятия по популяризации фигуры главаря "Организации украинских националистов"* (ОУН*, признана в РФ террористической организацией) Евгения Коновальца, который встречался с Адольфом Гитлером, выяснило РИА Новости, ознакомившись с документами на сайте института.