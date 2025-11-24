https://ria.ru/20251124/ukraina-2057030226.html
На Украине разработали план популяризации главаря ОУН*
На Украине разработали план популяризации главаря ОУН* - РИА Новости, 24.11.2025
На Украине разработали план популяризации главаря ОУН*
Украинский институт национальной памяти включил в план своей работы на год мероприятия по популяризации фигуры главаря "Организации украинских националистов"*... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T05:08:00+03:00
2025-11-24T05:08:00+03:00
2025-11-24T05:09:00+03:00
в мире
россия
ссср
украина
адольф гитлер
украинский институт национальной памяти
организации украинских националистов* (оун)*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048641402_0:145:561:460_1920x0_80_0_0_cd8ad94715b0d93ebc4c79d2f347f55b.jpg
https://ria.ru/20251120/smersh-2056426692.html
https://ria.ru/20251118/sssr-2055640036.html
россия
ссср
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048641402_0:92:561:512_1920x0_80_0_0_05704a0a80674601170e983d3f4dd0c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ссср, украина, адольф гитлер, украинский институт национальной памяти, организации украинских националистов* (оун)*
В мире, Россия, СССР, Украина, Адольф Гитлер, Украинский институт национальной памяти, Организации украинских националистов* (ОУН)*
На Украине разработали план популяризации главаря ОУН*
Украинский институт нацпамяти создал план популяризации главаря ОУН Коновальца
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Украинский институт национальной памяти включил в план своей работы на год мероприятия по популяризации фигуры главаря "Организации украинских националистов"* (ОУН*, признана в РФ террористической организацией) Евгения Коновальца, который встречался с Адольфом Гитлером, выяснило РИА Новости, ознакомившись с документами на сайте института.
Так, в план работы на 2025 год, опубликованный на сайте института нацпамяти, включены подготовка и проведение мероприятия, а также распространение материала для популяризации фигуры Коновальца, который считается "отцом" украинского национализма.
Коновалец принимал активное участие в деятельности украинских националистических организаций с 1910-х годов. В августе 1914-го добровольцем отправился на войну с Россией
в рядах австрийской армии.
Сбежав в 1929 году за рубеж, Коновалец создал ОУН*, при нем продвигалась идеология воинствующего антисемитизма и планировалось массовое уничтожение поляков, позже вылившееся в Волынскую резню. С 1933 года Коновалец и ОУН* активно сотрудничали со спецслужбами Третьего рейха, наращивали свои боевые возможности, чтобы выступить на стороне Германии
в войне с Советским Союзом. По данным советской разведки, Коновалец дважды лично встречался с Гитлером
.
Суд в СССР
заочно приговорил Коновальца к смертной казни за непосредственное участие в массовом убийстве рабочих киевского завода "Арсенал", восставших в январе 1918 года против украинской националистической власти. К 1938 году советское руководство поручило органам госбезопасности ликвидировать Коновальца, чтобы обезглавить ОУН* и внести раскол в ряды украинских националистов. Коновалец был ликвидирован 23 мая 1938 года в нидерландском Роттердаме
легендарным сотрудником органов госбезопасности СССР Павлом Судоплатовым.
* Запрещенная в России террористическая организация