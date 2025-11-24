В Белом доме рассказали, что должно гарантировать суверенитет Украины

ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. США на переговорах в Женеве подтвердили, что в центре дипломатического процесса по урегулированию украинского конфликта лежат суверенитет и безопасность Украины, говорится в совместном заявлении.

"Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью гарантировать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир", - говорится в совместном заявлении по итогам встречи представителей США и Украины в Женеве

Президент США Дональд Трамп удовлетворен прогрессом по украинскому урегулированию, достигнутому на переговорах в Женеве, сообщил ранее госсекретарь США Марко Рубио.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.