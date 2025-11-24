https://ria.ru/20251124/ukraina-2057020082.html
"Никаких компромиссов": в Киеве сделали заявление о ситуации в зоне СВО
"Никаких компромиссов": в Киеве сделали заявление о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 24.11.2025
"Никаких компромиссов": в Киеве сделали заявление о ситуации в зоне СВО
Успешные действия российской армии не оставляют Киеву никаких серьезных компромиссов и надежд на положительный итог конфликта с Москвой, такое мнение выразил... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T01:19:00+03:00
2025-11-24T01:19:00+03:00
2025-11-24T10:41:00+03:00
в мире
киев
москва
россия
дмитрий песков
василий небензя
вооруженные силы украины
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_15fe08450a717f2abe4a8683f4f756a2.jpg
https://ria.ru/20251124/zelenskiy-2057017536.html
https://ria.ru/20251123/kiev-2056861158.html
киев
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049354258_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a37e6e494a51af490cc97a50097bb0a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, москва, россия, дмитрий песков, василий небензя, вооруженные силы украины, оон
В мире, Киев, Москва, Россия, Дмитрий Песков, Василий Небензя, Вооруженные силы Украины, ООН
"Никаких компромиссов": в Киеве сделали заявление о ситуации в зоне СВО
Welt: тяжелое положение ВСУ на поле боя не оставляет Киеву надежд