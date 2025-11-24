Рейтинг@Mail.ru
"Никаких компромиссов": в Киеве сделали заявление о ситуации в зоне СВО
01:19 24.11.2025 (обновлено: 10:41 24.11.2025)
"Никаких компромиссов": в Киеве сделали заявление о ситуации в зоне СВО
"Никаких компромиссов": в Киеве сделали заявление о ситуации в зоне СВО
Успешные действия российской армии не оставляют Киеву никаких серьезных компромиссов и надежд на положительный итог конфликта с Москвой, такое мнение выразил... РИА Новости, 24.11.2025
в мире, киев, москва, россия, дмитрий песков, василий небензя, вооруженные силы украины, оон
В мире, Киев, Москва, Россия, Дмитрий Песков, Василий Небензя, Вооруженные силы Украины, ООН
"Никаких компромиссов": в Киеве сделали заявление о ситуации в зоне СВО

Welt: тяжелое положение ВСУ на поле боя не оставляет Киеву надежд

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Успешные действия российской армии не оставляют Киеву никаких серьезных компромиссов и надежд на положительный итог конфликта с Москвой, такое мнение выразил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
"Россияне готовы ко всему, поэтому никаких серьезных компромиссов (С Москвой. — Прим. Ред.) не предвидится, ведь если посмотреть на баланс сил на поле боя, то он меняется в пользу россиян", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Депутат Рады забил тревогу из-за того, что натворил Зеленский
00:45
По словам Ваннера, уже сейчас видно, в насколько тяжелом положении находится Киев, а российская армия только усиливает давление на ВСУ.
"И они (Россияне. — Прим. Ред.) продолжают оказывать давление на фронте. Более того, уже сейчас видно, как тяжело положение Украины", — резюмировал корреспондент.
В прошлую пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
России теперь не нужно брать Киев: Киева не будет — и Львова тоже
Вчера, 08:00
 
