В Балтийском море начались военные учения стран НАТО - РИА Новости, 24.11.2025
08:19 24.11.2025 (обновлено: 14:43 24.11.2025)
В Балтийском море начались военные учения стран НАТО
© Фото : ВМС ФинляндииПодготовительные учения Военно-морского флота Финляндии перед Freezing Winds 25
Подготовительные учения Военно-морского флота Финляндии перед Freezing Winds 25 - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : ВМС Финляндии
Подготовительные учения Военно-морского флота Финляндии перед Freezing Winds 25
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Балтийском море начались учения стран НАТО под руководством финских ВМС.
Военные маневры Freezing Winds 25 будут проходить с 24 ноября по 4 декабря на южном побережье Финляндии, в Архипелаговом море и Финском заливе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Прибалтийские тигры в атаке: НАТО готовит нападение на Россию из болот
08:00
В них примут участие корабли и личный состав военно-морских сил Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и США, а также 1-я постоянная противоминная группа НАТО.
Всего в учениях задействуют около пяти тысяч военнослужащих и порядка 20 кораблей союзников. К ним также присоединятся истребители, вертолеты и самолеты морского наблюдения.
По данным финских ВМС, участники маневров будут отрабатывать защиту морского сообщения и критической инфраструктуры, оборонительные действия при высадке морского десанта и совместные операции флота с береговыми силами.
Калининград - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Госдуме ответили на угрозы Литвы о блокаде транзита в Калининград
Вчера, 17:39
Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года вместе со Швецией. Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, присоединение этих стран к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов: у их границ появятся российские войска и системы поражения.
В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Стрельба из HIMARS на острове Готланд - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Остров Готланд становится форпостом НАТО на Балтике, сообщает Bloomberg
7 ноября, 14:16
 
