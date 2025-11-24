https://ria.ru/20251124/uchenija-2057039901.html
В Балтийском море начались военные учения стран НАТО
В Балтийском море начались военные учения стран НАТО - РИА Новости, 24.11.2025
В Балтийском море начались военные учения стран НАТО
В Балтийском море начались учения стран НАТО под руководством финских ВМС. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T08:19:00+03:00
2025-11-24T08:19:00+03:00
2025-11-24T14:43:00+03:00
в мире
финляндия
россия
балтийское море
владимир путин
дмитрий киселев
нато
финский залив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057047081_0:287:561:603_1920x0_80_0_0_765fffbd84b352add869c80854e78eff.jpg
https://ria.ru/20251124/nato-2056933056.html
https://ria.ru/20251123/gosduma-2056963528.html
https://ria.ru/20251107/bloomberg-2053447633.html
финляндия
россия
балтийское море
финский залив
германия
дания
эстония
франция
латвия
литва
польша
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057047081_0:287:561:708_1920x0_80_0_0_b5e3c503250af459bb38740af02e34aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия, балтийское море, владимир путин, дмитрий киселев, нато, финский залив, германия, дания, эстония, франция, латвия, литва, польша, сша
В мире, Финляндия, Россия, Балтийское море, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО, Финский залив, Германия, Дания, Эстония, Франция, Латвия, Литва, Польша, США
В Балтийском море начались военные учения стран НАТО
В Балтийском море начались учения стран НАТО с участием 20 кораблей
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Балтийском море начались учения стран НАТО под руководством финских ВМС.
Военные маневры Freezing Winds 25 будут проходить с 24 ноября по 4 декабря на южном побережье Финляндии, в Архипелаговом море и Финском заливе
.
В них примут участие корабли и личный состав военно-морских сил Бельгии
, Дании, Эстонии, Франции, Германии
, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и США, а также 1-я постоянная противоминная группа НАТО
.
Всего в учениях задействуют около пяти тысяч военнослужащих и порядка 20 кораблей союзников. К ним также присоединятся истребители, вертолеты и самолеты морского наблюдения.
По данным финских ВМС, участники маневров будут отрабатывать защиту морского сообщения и критической инфраструктуры, оборонительные действия при высадке морского десанта и совместные операции флота с береговыми силами.
Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года вместе со Швецией. Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, присоединение этих стран к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов: у их границ появятся российские войска и системы поражения.
В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.