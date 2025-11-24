В Балтийском море начались военные учения стран НАТО

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Балтийском море начались учения стран НАТО под руководством финских ВМС.

Военные маневры Freezing Winds 25 будут проходить с 24 ноября по 4 декабря на южном побережье Финляндии, в Архипелаговом море и Финском заливе

В них примут участие корабли и личный состав военно-морских сил Бельгии , Дании, Эстонии, Франции, Германии , Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и США, а также 1-я постоянная противоминная группа НАТО

Всего в учениях задействуют около пяти тысяч военнослужащих и порядка 20 кораблей союзников. К ним также присоединятся истребители, вертолеты и самолеты морского наблюдения.

По данным финских ВМС, участники маневров будут отрабатывать защиту морского сообщения и критической инфраструктуры, оборонительные действия при высадке морского десанта и совместные операции флота с береговыми силами.

Финляндия стала членом НАТО 4 апреля 2023 года вместе со Швецией. Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, присоединение этих стран к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов: у их границ появятся российские войска и системы поражения.