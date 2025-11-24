https://ria.ru/20251124/turnir-2057124847.html
Турнир по настольному хоккею для участников СВО прошел в Химках
24.11.2025
Турнир по настольному хоккею для участников СВО прошел в Химках
Турнир по настольному хоккею для участников СВО состоялся в филиале №8 госпиталя имени Бурденко в подмосковных Химках, его организовали Государственный фонд... РИА Новости, 24.11.2025
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Турнир по настольному хоккею для участников СВО состоялся в филиале №8 госпиталя имени Бурденко в подмосковных Химках, его организовали Государственный фонд "Защитники Отечества" и Российская федерация настольного хоккея, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Соревнования прошли по классической схеме: квалификационный этап и матчи плей-офф.
"Такие мероприятия очень важны для наших ребят. Они позволяют отвлечься от существующих проблем, даже ненадолго вернуться в детство. Улыбки на лице и весёлый азарт в глазах говорят сами за себя. Задача нашего Фонда поддерживать ребят в этот непростой период лечения и реабилитации", — отметила социальный координатор регионального отделения государственного фонда "Защитники Отечества" в Химках Евгения Евсеева, ее слова приводит пресс-служба.
Фонд "Защитники Отечества" оказывает всестороннюю помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Помимо оформления документов, сотрудники занимаются решением вопросов дополнительного образования, трудоустройства, организацией надомного ухода и адаптацией жилья под индивидуальные потребности. Организация спортивных турниров является частью мер по поддержке и реабилитации участников СВО, подчеркнули в пресс-службе администрации.