Нападение агрессивной рыбы на россиянина попало на видео

Ранее сообщалось, что несколько российских туристов, вернувшихся с островов Укулас и Тинаду на Мальдивах, подхватили смертельно опасную лихорадку Денге — вирусную инфекцию, которую переносят комары. По рассказам пострадавших, болезнь проявилась буквально за несколько дней до вылета в Россию. Местные жители и туристы отметили, что на Мальдивах в последние месяцы стало гораздо больше комаров.