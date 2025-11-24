Нападение агрессивной рыбы на россиянина попало на видео

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. На Мальдивах рыба-триггер напала на российского туриста, сообщает Telegram-канал "112".
"Дайвер из России подвергся повторной атаке со стороны местного обитателя — рыбы-триггера, известной своими бандитскими замашками", — говорится в заявлении.
По данным канала, инцидент произошел по время съемок россиянином рифа.
Рыба-триггер (рыба Титан или голубоперый балистод) — тропическая морская рыба из семейства спинороговых. Это одна из самых агрессивных рыб на Мальдивах, но опасна она в момент охраны кладки икры. Ее укусы не ядовиты, но болезненны.
Ранее сообщалось, что несколько российских туристов, вернувшихся с островов Укулас и Тинаду на Мальдивах, подхватили смертельно опасную лихорадку Денге — вирусную инфекцию, которую переносят комары. По рассказам пострадавших, болезнь проявилась буквально за несколько дней до вылета в Россию. Местные жители и туристы отметили, что на Мальдивах в последние месяцы стало гораздо больше комаров.
