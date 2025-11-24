https://ria.ru/20251124/tsik-2057020973.html
Кандидат на пост главы РС БиГ от правящей партии набрал больше 50% голосов
2025-11-24T01:34:00+03:00
в мире
республика сербская
милорад додик
федерация боснии и герцеговины
сараево
в мире, республика сербская, милорад додик, федерация боснии и герцеговины, сараево
В мире, Республика Сербская, Милорад Додик, Федерация Боснии и Герцеговины, Сараево
БАНЯ-ЛУКА (Республика Сербская БиГ), 24 ноя – РИА Новости. Кандидат от правящей партии Синиша Каран лидирует на выборах президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины после обработки данных с 92,79 процента участков, сообщила Центральная избирательная комиссия БиГ.
Так, Каран набирает 200 116 или 50,89 процента голосов. За ним следует кандидат от оппозиционной Сербской демократической партии Бранко Блануша – 188 010 или 47,81 процента голосов. Еще четыре претендента получили по менее чем одному проценту.
Лидер правящей СНСД Милорад Додик
уже провозгласил победу Карана. По его словам, теперь оппоненты получили "двух Додиков", которые будут бороться за права Республики Сербской.
В феврале суд в Сараево признал Додика виновным в несоблюдении решений нелегитимного "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта, который контролирует исполнение Дейтонских соглашений.
Политика приговорили к году тюрьмы заочно и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Позднее отбывание срока заменили денежным штрафом. В августе ЦИК страны приняла решение отозвать мандат Додика и назначить досрочные выборы главы Республики Сербской.
БиГ состоит из двух частей: Республики Сербской, где большую часть населения составляют сербы, и Федерации Боснии и Герцеговины
, где проживают мусульмане-боснийцы и хорваты. Территорию РС разделяет самоуправляемый округ Брчко, который входит как в состав республики, так и федерации.