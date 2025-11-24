Синиша Каран голосует на досрочных выборах президента Республики Сербской на избирательном участке в Баня-Луке, к северо-западу от Сараево

© AP Photo / Milivoje Pavicic Синиша Каран голосует на досрочных выборах президента Республики Сербской на избирательном участке в Баня-Луке, к северо-западу от Сараево

Кандидат на пост главы РС БиГ от правящей партии набрал больше 50% голосов

БАНЯ-ЛУКА (Республика Сербская БиГ), 24 ноя – РИА Новости. Кандидат от правящей партии Синиша Каран лидирует на выборах президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины после обработки данных с 92,79 процента участков, сообщила Центральная избирательная комиссия БиГ.

Так, Каран набирает 200 116 или 50,89 процента голосов. За ним следует кандидат от оппозиционной Сербской демократической партии Бранко Блануша – 188 010 или 47,81 процента голосов. Еще четыре претендента получили по менее чем одному проценту.

Лидер правящей СНСД Милорад Додик уже провозгласил победу Карана. По его словам, теперь оппоненты получили "двух Додиков", которые будут бороться за права Республики Сербской.

В феврале суд в Сараево признал Додика виновным в несоблюдении решений нелегитимного "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта, который контролирует исполнение Дейтонских соглашений .

Политика приговорили к году тюрьмы заочно и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Позднее отбывание срока заменили денежным штрафом. В августе ЦИК страны приняла решение отозвать мандат Додика и назначить досрочные выборы главы Республики Сербской.