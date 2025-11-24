Рейтинг@Mail.ru
Кандидат на пост главы РС БиГ от правящей партии набрал больше 50% голосов - РИА Новости, 24.11.2025
01:34 24.11.2025 (обновлено: 09:30 24.11.2025)
Кандидат на пост главы РС БиГ от правящей партии набрал больше 50% голосов
Кандидат на пост главы РС БиГ от правящей партии набрал больше 50% голосов
в мире, республика сербская, милорад додик, федерация боснии и герцеговины, сараево
В мире, Республика Сербская, Милорад Додик, Федерация Боснии и Герцеговины, Сараево
Кандидат на пост главы РС БиГ от правящей партии набрал больше 50% голосов

ЦИК: кандидат на пост главы РС БиГ от правящей партии Каран лидирует с 50,89%

© AP Photo / Milivoje PavicicСиниша Каран голосует на досрочных выборах президента Республики Сербской на избирательном участке в Баня-Луке, к северо-западу от Сараево
Синиша Каран голосует на досрочных выборах президента Республики Сербской на избирательном участке в Баня-Луке, к северо-западу от Сараево
© AP Photo / Milivoje Pavicic
Синиша Каран голосует на досрочных выборах президента Республики Сербской на избирательном участке в Баня-Луке, к северо-западу от Сараево
БАНЯ-ЛУКА (Республика Сербская БиГ), 24 ноя – РИА Новости. Кандидат от правящей партии Синиша Каран лидирует на выборах президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины после обработки данных с 92,79 процента участков, сообщила Центральная избирательная комиссия БиГ.
Так, Каран набирает 200 116 или 50,89 процента голосов. За ним следует кандидат от оппозиционной Сербской демократической партии Бранко Блануша – 188 010 или 47,81 процента голосов. Еще четыре претендента получили по менее чем одному проценту.
Синиша Каран голосует на досрочных выборах президента Республики Сербской на избирательном участке в Баня-Луке, к северо-западу от Сараево
Лидер на выборах главы РС БиГ заявил о выборе против узурпаторов и за мир
00:43
Лидер правящей СНСД Милорад Додик уже провозгласил победу Карана. По его словам, теперь оппоненты получили "двух Додиков", которые будут бороться за права Республики Сербской.
В феврале суд в Сараево признал Додика виновным в несоблюдении решений нелегитимного "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта, который контролирует исполнение Дейтонских соглашений.
Политика приговорили к году тюрьмы заочно и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Позднее отбывание срока заменили денежным штрафом. В августе ЦИК страны приняла решение отозвать мандат Додика и назначить досрочные выборы главы Республики Сербской.
БиГ состоит из двух частей: Республики Сербской, где большую часть населения составляют сербы, и Федерации Боснии и Герцеговины, где проживают мусульмане-боснийцы и хорваты. Территорию РС разделяет самоуправляемый округ Брчко, который входит как в состав республики, так и федерации.
Посол России в Боснии и Герцеговине (БиГ) Игорь Калабухов
Игорь Калабухов: в БиГ необходимо прекратить внешний протекторат
22 ноября, 09:00
 
В миреРеспублика СербскаяМилорад ДодикФедерация Боснии и ГерцеговиныСараево
 
 
