https://ria.ru/20251124/tsentr-2057117376.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Центра" - РИА Новости, 24.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Центра"
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 425 военнослужащих ВСУ, только в боях за Красноармейск до 250, сообщило в понедельник... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T12:48:00+03:00
2025-11-24T12:48:00+03:00
2025-11-24T12:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14f0c5151c7a17239fa38db7339b326c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369842_503:0:2871:1776_1920x0_80_0_0_bec5119c60f46e42af2690e57b5bbf08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Центра"
Группировка "Центр" за сутки уничтожила более 425 боевиков ВСУ