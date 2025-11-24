Рейтинг@Mail.ru
Несколько израильских офицеров уволили за провал 7 октября 2023 года - РИА Новости, 24.11.2025
14:52 24.11.2025 (обновлено: 15:01 24.11.2025)
Несколько израильских офицеров уволили за провал 7 октября 2023 года
Несколько израильских офицеров уволили за провал 7 октября 2023 года - РИА Новости, 24.11.2025
Несколько израильских офицеров уволили за провал 7 октября 2023 года
Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уволил со службы несколько высокопоставленных и старших офицеров в рамках продолжающихся проверок провала... РИА Новости, 24.11.2025
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Несколько израильских офицеров уволили за провал 7 октября 2023 года

Начальник Генштаба ЦАХАЛ уволил нескольких офицеров за провал 2023 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноя - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уволил со службы несколько высокопоставленных и старших офицеров в рамках продолжающихся проверок провала израильских силовиков в предотвращении атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
"В воскресенье начальник генерального штаба генерал-лейтенант Эяль Замир вызвал ряд старших командиров и сообщил им о своем решении применить к ним персональные меры в связи с ответственностью командования за события 7 октября", - говорится в сообщении.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
В ЦАХАЛ назвали события 7 октября 2023 года, когда палестинские боевики вторглись на юг Израиля, "серьезным, вопиющим и системным провалом".
"Седьмого октября ЦАХАЛ не выполнил свою главную задачу - защиту мирного населения Государства Израиль", - добавляется в заявлении.
В список уволенных командиров вошли бывший глава военной разведки (АМАН) генерал-майор Аарон Халива, бывший начальник оперативного управления Генштаба генерал-майор Одед Басюк, бывший командующий Южным военным округом генерал-майор Ярон Финкельман.
Командующий ВВС (ЦАХАЛ) генерал-майор Томэр Бар получил дисциплинарный выговор за неспособность ВВС защитить воздушное пространство страны от угроз с малых высот 7 октября 2023 года. Аналогичный выговор был объявлен командующему ВМС Давиду Саару Сальме.
Ряд других старших офицеров ЦАХАЛ подверглись различным дисциплинарным мерам за провал 7 октября.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.
Дым после израильских ударов по городу Рафах - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
США поддержали субботние удары ЦАХАЛ по Газе, сообщает Axios
22 ноября, 19:02
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
