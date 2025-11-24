Несколько израильских офицеров уволили за провал 7 октября 2023 года

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноя - РИА Новости. Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уволил со службы несколько высокопоставленных и старших офицеров в рамках продолжающихся проверок провала израильских силовиков в предотвращении атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"В воскресенье начальник генерального штаба генерал-лейтенант Эяль Замир вызвал ряд старших командиров и сообщил им о своем решении применить к ним персональные меры в связи с ответственностью командования за события 7 октября", - говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ назвали события 7 октября 2023 года, когда палестинские боевики вторглись на юг Израиля , "серьезным, вопиющим и системным провалом".

"Седьмого октября ЦАХАЛ не выполнил свою главную задачу - защиту мирного населения Государства Израиль", - добавляется в заявлении.

В список уволенных командиров вошли бывший глава военной разведки (АМАН) генерал-майор Аарон Халива, бывший начальник оперативного управления Генштаба генерал-майор Одед Басюк, бывший командующий Южным военным округом генерал-майор Ярон Финкельман.

Командующий ВВС (ЦАХАЛ) генерал-майор Томэр Бар получил дисциплинарный выговор за неспособность ВВС защитить воздушное пространство страны от угроз с малых высот 7 октября 2023 года. Аналогичный выговор был объявлен командующему ВМС Давиду Саару Сальме.

Ряд других старших офицеров ЦАХАЛ подверглись различным дисциплинарным мерам за провал 7 октября.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.