В восьми украинских областях объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 22.21 (по мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Николаевской, Одесской областях. Перед этим ее объявили в Кировоградской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
