Рейтинг@Mail.ru
При Трампе военные не получили незаконных приказов, заявил Белый дом - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:39 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/tramp-2057276704.html
При Трампе военные не получили незаконных приказов, заявил Белый дом
При Трампе военные не получили незаконных приказов, заявил Белый дом - РИА Новости, 24.11.2025
При Трампе военные не получили незаконных приказов, заявил Белый дом
Белый дом утверждает, что при президенте США Дональде Трампе американские военные не получили никаких незаконных приказов. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T23:39:00+03:00
2025-11-24T23:39:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
каролин левитт
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3759b190b36e88404f2d7fe2aebc0203.jpg
https://ria.ru/20250226/admiral-2001783371.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_82a7d25a0be5812ce2c5ff7a209428d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, каролин левитт, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Каролин Левитт, Министерство обороны США
При Трампе военные не получили незаконных приказов, заявил Белый дом

Белый дом: при Трампе военные в США не получили никаких незаконных приказов

© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Белый дом утверждает, что при президенте США Дональде Трампе американские военные не получили никаких незаконных приказов.
Пентагон в понедельник заявил, что проверяет обвинения в отношении бывшего военного, а ныне сенатора-демократа Марка Келли, ранее призвавшего военных не исполнять приказы Трампа в случае, если они противоречат закону.
«
"Они не могут определить незаконные приказы, потому что незаконных приказов не было. Но они, опять же, внушают 1,3 миллиона действующих военнослужащих, что если вы считаете приказ незаконным, вы не обязаны его выполнять. На самом деле, это противоречит Единому кодексу военной юстиции", - заявила пресс-секретарь Белого дом Каролин Левитт.
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Увольнение старших офицеров шокировало ВС США, заявил адмирал в отставке
26 февраля, 17:52
 
В миреСШАДональд ТрампКаролин ЛевиттМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала