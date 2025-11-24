https://ria.ru/20251124/tramp-2057276704.html
При Трампе военные не получили незаконных приказов, заявил Белый дом
При Трампе военные не получили незаконных приказов, заявил Белый дом - РИА Новости, 24.11.2025
При Трампе военные не получили незаконных приказов, заявил Белый дом
Белый дом утверждает, что при президенте США Дональде Трампе американские военные не получили никаких незаконных приказов. РИА Новости, 24.11.2025
сша
При Трампе военные не получили незаконных приказов, заявил Белый дом
