Трамп настроен оптимистично относительно завершения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп настроен оптимистично относительно возможности завершения конфликта на Украине, сообщила представитель Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 24.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
каролин левитт
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Каролин Левитт
Трамп настроен оптимистично относительно завершения конфликта на Украине
Белый дом: Трамп настроен оптимистично по поводу завершения конфликта на Украине