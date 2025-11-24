Рейтинг@Mail.ru
Трамп настроен оптимистично относительно завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 24.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:37 24.11.2025 (обновлено: 23:38 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/tramp-2057276563.html
Трамп настроен оптимистично относительно завершения конфликта на Украине
Трамп настроен оптимистично относительно завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 24.11.2025
Трамп настроен оптимистично относительно завершения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп настроен оптимистично относительно возможности завершения конфликта на Украине, сообщила представитель Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T23:37:00+03:00
2025-11-24T23:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
каролин левитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20251124/plan-2057276440.html
сша
украина
в мире, сша, украина, дональд трамп, каролин левитт
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Каролин Левитт
Трамп настроен оптимистично относительно завершения конфликта на Украине

Белый дом: Трамп настроен оптимистично по поводу завершения конфликта на Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп настроен оптимистично относительно возможности завершения конфликта на Украине, сообщила представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Президент сохраняет надежду и оптимизм в отношении того, что сделка может быть заключена", – сказала она в эфире телеканала Fox News.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
План по Украине должен быть согласован Россией, заявил Белый дом
Вчера, 23:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд ТрампКаролин Левитт
 
 
Версия 2023.1 Beta
