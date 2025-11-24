Трамп подпишет новый указ об устранении препятствий в регулировании ИИ

ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник подпишет новый исполнительный указ, который, как ожидается, будет направлен на устранение препятствий в государственном регулировании сферы искусственного интеллекта.

Белый дом заранее не сообщил официальную тему указа, подписание которого запланировано в графике Трампа за закрытыми дверями в 4 часа дня по времени Вашингтона (00.00 вторника мск). Однако, как следует из проекта документа, с которым ознакомилось РИА Новости, он будет направлен на устранение действующих препятствий в американском законодательстве в рамках национальной политики по развитию искусственного интеллекта.

Согласно проекту указа, Трамп поручит генеральному прокурору США сформировать за 30 дней рабочую группу для судебных разбирательств против тех штатов, которые вводят регулирование ИИ, противоречащее приоритетам федеральных властей.

Министр торговли Соединенных Штатов, в свою очередь, будет обязан за 90 дней опубликовать оценку действующих в штатах региональных законов в сфере ИИ, которые противоречат политике американской администрации для дальнейшего их оспаривания в суде прокуратурой.