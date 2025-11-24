Рейтинг@Mail.ru
Трамп подпишет новый указ об устранении препятствий в регулировании ИИ - РИА Новости, 24.11.2025
23:02 24.11.2025
Трамп подпишет новый указ об устранении препятствий в регулировании ИИ
Президент США Дональд Трамп в понедельник подпишет новый исполнительный указ, который, как ожидается, будет направлен на устранение препятствий в... РИА Новости, 24.11.2025
в мире
сша
дональд трамп
искусственный интеллект (ии)
в мире, сша, дональд трамп, искусственный интеллект (ии)
В мире, США, Дональд Трамп, Искусственный интеллект (ИИ)
ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник подпишет новый исполнительный указ, который, как ожидается, будет направлен на устранение препятствий в государственном регулировании сферы искусственного интеллекта.
Белый дом заранее не сообщил официальную тему указа, подписание которого запланировано в графике Трампа за закрытыми дверями в 4 часа дня по времени Вашингтона (00.00 вторника мск). Однако, как следует из проекта документа, с которым ознакомилось РИА Новости, он будет направлен на устранение действующих препятствий в американском законодательстве в рамках национальной политики по развитию искусственного интеллекта.
Согласно проекту указа, Трамп поручит генеральному прокурору США сформировать за 30 дней рабочую группу для судебных разбирательств против тех штатов, которые вводят регулирование ИИ, противоречащее приоритетам федеральных властей.
Министр торговли Соединенных Штатов, в свою очередь, будет обязан за 90 дней опубликовать оценку действующих в штатах региональных законов в сфере ИИ, которые противоречат политике американской администрации для дальнейшего их оспаривания в суде прокуратурой.
Также минторгу поручается в аналогичный срок представить регулирование, которое ограничит федеральное финансирование отдельных штатов на развитие интернета, если местные власти принимают законы об ИИ, которые расходятся с целями и задачами администрации.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Советник Трампа раскритиковал глобальное управление сферой ИИ
