https://ria.ru/20251124/tramp-2057264865.html
Меланья Трамп приняла в Белом доме рождественскую елку
Меланья Трамп приняла в Белом доме рождественскую елку - РИА Новости, 24.11.2025
Меланья Трамп приняла в Белом доме рождественскую елку
Первая леди США Меланья Трамп приняла в Белом доме доставленную туда рождественскую елку, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T21:46:00+03:00
2025-11-24T21:46:00+03:00
2025-11-24T21:46:00+03:00
в мире
мичиган
дональд трамп
меланья трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148621/92/1486219250_0:250:4800:2950_1920x0_80_0_0_f1cab0242b08345bede78b841d0fb0ab.jpg
https://ria.ru/20251031/tramp-2051985816.html
мичиган
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148621/92/1486219250_267:0:4534:3200_1920x0_80_0_0_a18f783dc2fcc27968b041817a5bdb85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мичиган, дональд трамп, меланья трамп
В мире, Мичиган, Дональд Трамп, Меланья Трамп
Меланья Трамп приняла в Белом доме рождественскую елку
Меланья Трамп приняла в Белом доме доставленную из Мичигана рождественскую елку
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп приняла в Белом доме доставленную туда рождественскую елку, передает корреспондент РИА Новости.
Она осмотрела дерево, доставленное конной повозкой, пообщалась с мужчинами в черных цилиндрах и фраках, которые управляли лошадьми.
Первая леди несколько секунд позировала для фотографий на фоне ели.
"Это красивое дерево", - заключила она.
Главное рождественское дерево почти 60 лет выбирает на конкурсе профильная ассоциация. В этом году победила ферма из штата Мичиган
.
Елку поставят снаружи Белого дома в президентском парке. Торжественная церемония зажжения огней на дереве пройдет 4 декабря в присутствии президента Дональда Трампа
и первой леди. Туда приглашают всех желающих, а билеты разыгрывают с помощью лотереи.
Еще одно дерево поставят внутри резиденции. Меланья Трамп
, согласно традиции, будет лично выбирать украшения.