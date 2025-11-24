Рейтинг@Mail.ru
21:46 24.11.2025
Меланья Трамп приняла в Белом доме рождественскую елку
Первая леди США Меланья Трамп приняла в Белом доме доставленную туда рождественскую елку, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2025
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЖена президента США Меланья Трамп
Жена президента США Меланья Трамп
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Жена президента США Меланья Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп приняла в Белом доме доставленную туда рождественскую елку, передает корреспондент РИА Новости.
Она осмотрела дерево, доставленное конной повозкой, пообщалась с мужчинами в черных цилиндрах и фраках, которые управляли лошадьми.
Первая леди несколько секунд позировала для фотографий на фоне ели.
"Это красивое дерево", - заключила она.
Главное рождественское дерево почти 60 лет выбирает на конкурсе профильная ассоциация. В этом году победила ферма из штата Мичиган.
Елку поставят снаружи Белого дома в президентском парке. Торжественная церемония зажжения огней на дереве пройдет 4 декабря в присутствии президента Дональда Трампа и первой леди. Туда приглашают всех желающих, а билеты разыгрывают с помощью лотереи.
Еще одно дерево поставят внутри резиденции. Меланья Трамп, согласно традиции, будет лично выбирать украшения.
