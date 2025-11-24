Меланья Трамп приняла в Белом доме рождественскую елку

ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп приняла в Белом доме доставленную туда рождественскую елку, передает корреспондент РИА Новости.

Она осмотрела дерево, доставленное конной повозкой, пообщалась с мужчинами в черных цилиндрах и фраках, которые управляли лошадьми.