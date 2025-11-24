МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является единственным европейским лидером, которого президент США Дональд Трамп готов слушать, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
Ранее появилась информация, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони отправились в Вашингтон после переговоров по Украине в Женеве.
"Брюссель все еще не может понять простую реальность, очевидную для всех. Виктор Орбан — единственный европейский лидер, которого Дональд Трампа вообще готов слушать. Остальные его просто раздражают", — заявил Кошкович.
Президент России Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с Россией этот текст на данный момент не обсуждался. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на фронте, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает Россию, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.