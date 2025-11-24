https://ria.ru/20251124/tramp-2057247303.html
Трамп хочет признать "Братьев-мусульман"* террористической структурой
Трамп хочет признать "Братьев-мусульман"* террористической структурой
Трамп хочет признать "Братьев-мусульман"* террористической структурой
Американский президент Дональд Трамп планирует признать организацию "Братья-мусульмане"* террористической в США, сообщил в понедельник Белый дом. РИА Новости, 24.11.2025
Трамп хочет признать "Братьев-мусульман"* террористической структурой
Трамп планирует признать организацию "Братья-мусульмане"* террористической