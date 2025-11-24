Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет признать "Братьев-мусульман"* террористической структурой - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:00 24.11.2025 (обновлено: 20:01 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/tramp-2057247303.html
Трамп хочет признать "Братьев-мусульман"* террористической структурой
Трамп хочет признать "Братьев-мусульман"* террористической структурой - РИА Новости, 24.11.2025
Трамп хочет признать "Братьев-мусульман"* террористической структурой
Американский президент Дональд Трамп планирует признать организацию "Братья-мусульмане"* террористической в США, сообщил в понедельник Белый дом. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T20:00:00+03:00
2025-11-24T20:01:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
тед круз (сенатор от штата техас)
братья-мусульмане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048953009_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e19cc3664baedd5bdad18384790cd680.jpg
https://ria.ru/20251124/ssha-2057230107.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048873399_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_76b7131f3a6502af5848273388dc40f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, тед круз (сенатор от штата техас), братья-мусульмане
В мире, США, Дональд Трамп, Тед Круз (сенатор от штата Техас), Братья-мусульмане
Трамп хочет признать "Братьев-мусульман"* террористической структурой

Трамп планирует признать организацию "Братья-мусульмане"* террористической

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп планирует признать организацию "Братья-мусульмане"* террористической в США, сообщил в понедельник Белый дом.
"Трамп обещает признать "Братьев-мусульман"* террористической организацией", - написал Белый дом в соцсети X.
В июле сенатор-республиканец Тед Круз представил законопроект об объявлении "Братьев-мусульман"* террористической организацией в США.
Здание Министерства финансов США - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Минфин США объявил "Картель солнц" террористической организацией
Вчера, 18:30
 
В миреСШАДональд ТрампТед Круз (сенатор от штата Техас)Братья-мусульмане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала