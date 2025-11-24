Рейтинг@Mail.ru
Reuters: Трамп хочет, чтобы республиканцы строили кампанию вокруг налогов - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:13 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/tramp-2057238622.html
Reuters: Трамп хочет, чтобы республиканцы строили кампанию вокруг налогов
Reuters: Трамп хочет, чтобы республиканцы строили кампанию вокруг налогов - РИА Новости, 24.11.2025
Reuters: Трамп хочет, чтобы республиканцы строили кампанию вокруг налогов
Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что кандидаты-республиканцы на предстоящих промежуточных выборах будут строить кампанию вокруг пакета налоговых... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T19:13:00+03:00
2025-11-24T19:13:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
республиканская партия сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20251124/ssha-2057143198.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, республиканская партия сша
В мире, США, Дональд Трамп, Республиканская партия США
Reuters: Трамп хочет, чтобы республиканцы строили кампанию вокруг налогов

Reuters: Трамп призвал республиканцев строить кампанию вокруг налоговых льгот

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что кандидаты-республиканцы на предстоящих промежуточных выборах будут строить кампанию вокруг пакета налоговых сокращений, принятого в июле Конгрессом, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных представителей республиканской партии.
По их словам, задача команды президента – донести до избирателей, что после подачи деклараций следующей весной они смогут получить более крупные налоговые вычеты и возвраты, что должно частично компенсировать недовольство ростом цен. Одобренный в июле "большой прекрасный закон" Трампа сделал постоянной большую часть налоговых льгот, которые президент провёл в 2017 году, включая расширенные налоговые кредиты для семей с детьми и увеличенные вычеты по налогам штатов и муниципалитетов.
По оценке организации Tax Foundation, среднее налоговое сокращение для одного налогоплательщика в 2026 году составит 3752 доллара. "Люди получат деньги обратно в апреле благодаря налоговым сокращениям. Это пока не стало очевидным для избирателей", - сказал в беседе с агентством один из советников Трампа.
В то же время, аналитик Центра политики Университета Виргинии Кайл Кондик заявил в беседе с Рейтер, что налоговые льготы могут не стать выигрышной темой для республиканцев, поскольку "сами по себе они не означают снижения цен", а настроения в экономике остаются пессимистичными.
По словам источников агентства в Белом доме, для Трампа сохранение контроля республиканцев в Конгрессе связано и с вопросами личной политической безопасности. Потеря хотя бы одной палаты может позволить демократам блокировать инициативы президента и возобновить процедуру импичмента. Демократы уже дважды инициировали импичмент Трампа в 2017-2021 годах, однако Сенат тогда не поддержал отстранение.
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Республиканцы в конгрессе США раскололись из-за плана по Украине, пишет FT
Вчера, 14:16
 
В миреСШАДональд ТрампРеспубликанская партия США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала