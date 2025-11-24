https://ria.ru/20251124/tramp-2057238622.html
Reuters: Трамп хочет, чтобы республиканцы строили кампанию вокруг налогов
ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что кандидаты-республиканцы на предстоящих промежуточных выборах будут строить кампанию вокруг пакета налоговых сокращений, принятого в июле Конгрессом, передает агентство Рейтер
со ссылкой на неназванных представителей республиканской партии.
По их словам, задача команды президента – донести до избирателей, что после подачи деклараций следующей весной они смогут получить более крупные налоговые вычеты и возвраты, что должно частично компенсировать недовольство ростом цен. Одобренный в июле "большой прекрасный закон" Трампа
сделал постоянной большую часть налоговых льгот, которые президент провёл в 2017 году, включая расширенные налоговые кредиты для семей с детьми и увеличенные вычеты по налогам штатов и муниципалитетов.
По оценке организации Tax Foundation, среднее налоговое сокращение для одного налогоплательщика в 2026 году составит 3752 доллара. "Люди получат деньги обратно в апреле благодаря налоговым сокращениям. Это пока не стало очевидным для избирателей", - сказал в беседе с агентством один из советников Трампа.
В то же время, аналитик Центра политики Университета Виргинии Кайл Кондик заявил в беседе с Рейтер, что налоговые льготы могут не стать выигрышной темой для республиканцев, поскольку "сами по себе они не означают снижения цен", а настроения в экономике остаются пессимистичными.
По словам источников агентства в Белом доме, для Трампа сохранение контроля республиканцев в Конгрессе связано и с вопросами личной политической безопасности. Потеря хотя бы одной палаты может позволить демократам блокировать инициативы президента и возобновить процедуру импичмента. Демократы уже дважды инициировали импичмент Трампа в 2017-2021 годах, однако Сенат тогда не поддержал отстранение.