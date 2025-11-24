Reuters: Трамп хочет, чтобы республиканцы строили кампанию вокруг налогов

ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что кандидаты-республиканцы на предстоящих промежуточных выборах будут строить кампанию вокруг пакета налоговых сокращений, принятого в июле Конгрессом, передает агентство Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что кандидаты-республиканцы на предстоящих промежуточных выборах будут строить кампанию вокруг пакета налоговых сокращений, принятого в июле Конгрессом, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных представителей республиканской партии.

По их словам, задача команды президента – донести до избирателей, что после подачи деклараций следующей весной они смогут получить более крупные налоговые вычеты и возвраты, что должно частично компенсировать недовольство ростом цен. Одобренный в июле "большой прекрасный закон" Трампа сделал постоянной большую часть налоговых льгот, которые президент провёл в 2017 году, включая расширенные налоговые кредиты для семей с детьми и увеличенные вычеты по налогам штатов и муниципалитетов.

По оценке организации Tax Foundation, среднее налоговое сокращение для одного налогоплательщика в 2026 году составит 3752 доллара. "Люди получат деньги обратно в апреле благодаря налоговым сокращениям. Это пока не стало очевидным для избирателей", - сказал в беседе с агентством один из советников Трампа.

В то же время, аналитик Центра политики Университета Виргинии Кайл Кондик заявил в беседе с Рейтер, что налоговые льготы могут не стать выигрышной темой для республиканцев, поскольку "сами по себе они не означают снижения цен", а настроения в экономике остаются пессимистичными.