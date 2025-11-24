Рейтинг@Mail.ru
Трамп попросил возродить кинофраншизу, которая ему нравится, пишут СМИ - РИА Новости, 24.11.2025
14:17 24.11.2025
Трамп попросил возродить кинофраншизу, которая ему нравится, пишут СМИ
Трамп попросил возродить кинофраншизу, которая ему нравится, пишут СМИ
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лоббирует возрождение кинофраншизы "Час пик" о приключениях полицейского инспектора, роль которого в предыдущих частях исполнял Джекки Чан, сообщает издание Semafor со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
Как отмечается, права на комедийный боевик, который нравится Трампу, принадлежат конгломерату Warner Bros. Discover. В настоящее время конгломерат выставлен на продажу, и к его приобретению близок основатель корпорации Oracle Ларри Эллисон - один из самых влиятельных финансовых сторонников президента.
Публикация Трампа в Truth Social - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Трамп опубликовал свое изображение на троне
09:18
По словам источника, президент лично надавил на Эллисона с просьбой возродить франшизу "Час пик" - комедийный боевик о напарниках-полицейских, в котором сочетаются юмор, боевые искусства и шутки о расовых стереотипах.
Издание утверждает, что Трамп вообще предпочитает комедии и боевики конца 1980-х - конца 1990-х годов. Например, он в восторге от спортивного фильма 1988 года "Кровавый спорт" с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли.
Премьера "Часа пик" состоялась в 1998 году. Фильм собрал в мировом прокате 245,3 миллиона долларов. Франшиза продолжилась двумя сиквелами: "Час пик 2" (2001) и "Час пик 3" (2007).
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Трамп приказал убрать портрет Обамы с видного места в Белом доме, пишет CNN
11 августа, 12:27
 
