Трамп попросил возродить кинофраншизу, которая ему нравится, пишут СМИ

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лоббирует возрождение кинофраншизы "Час пик" о приключениях полицейского инспектора, роль которого в предыдущих частях исполнял Джекки Чан, сообщает издание Semafor со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
Как отмечается, права на комедийный боевик, который нравится Трампу, принадлежат конгломерату Warner Bros. Discover. В настоящее время конгломерат выставлен на продажу, и к его приобретению близок основатель корпорации Oracle Ларри Эллисон - один из самых влиятельных финансовых сторонников президента.
По словам источника, президент лично надавил на Эллисона с просьбой возродить франшизу "Час пик" - комедийный боевик о напарниках-полицейских, в котором сочетаются юмор, боевые искусства и шутки о расовых стереотипах.
Издание утверждает, что Трамп вообще предпочитает комедии и боевики конца 1980-х - конца 1990-х годов. Например, он в восторге от спортивного фильма 1988 года "Кровавый спорт" с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли.
Премьера "Часа пик" состоялась в 1998 году. Фильм собрал в мировом прокате 245,3 миллиона долларов. Франшиза продолжилась двумя сиквелами: "Час пик 2" (2001) и "Час пик 3" (2007).