Трамп рассказал об ожиданиях от переговоров по урегулированию на Украине

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ожидает "что-то хорошее" в переговорах по урегулированию на Украине.

"Неужели действительно возможен большой прогресс в мирных переговорах между Россией Украиной ??? Не верьте, пока не увидите сами, но, возможно, происходит что-то хорошее", - написал он в социальной сети Truth Social.

Ранее американская администрация заявила о подготовке соглашения по разрешению конфликта на Украине. Там отметили, что его пока не будут детально обсуждать, так как разработка все еще продолжается. Россия открыта к предложениям по переговорам и работе на основе договоренностей, достигнутых в Анкоридже, заявили в Кремле.

Президент Владимир Путин 21 ноября отметил, что обсуждаемый план может стать основой урегулирования, но с Москвой этот документ предметно пока никто не обсуждал. По его мнению, это связано с несогласием Украины с условиями сделки.

Он подчеркнул, что в случае отказа от предложения события, произошедшие в Купянске, повторятся и на других участках фронта. Президент добавил, что этот исход тоже устраивает Россию, так как цели СВО будут достигнуты, но Москва сохраняет готовность к мирным переговорам.