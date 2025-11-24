https://ria.ru/20251124/tramp-2057135399.html
Трамп рассказал об ожиданиях от переговоров по урегулированию на Украине
Трамп рассказал об ожиданиях от переговоров по урегулированию на Украине - РИА Новости, 24.11.2025
Трамп рассказал об ожиданиях от переговоров по урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп ожидает "что-то хорошее" в переговорах по урегулированию на Украине. РИА Новости, 24.11.2025
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Трамп рассказал об ожиданиях от переговоров по урегулированию на Украине
Трамп ожидает в процессе урегулирования на Украине что-то хорошее
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ожидает "что-то хорошее" в переговорах по урегулированию на Украине.
"Неужели действительно возможен большой прогресс в мирных переговорах между Россией
и Украиной
??? Не верьте, пока не увидите сами, но, возможно, происходит что-то хорошее", - написал он в социальной сети Truth Social.
Ранее американская администрация заявила о подготовке соглашения по разрешению конфликта на Украине. Там отметили, что его пока не будут детально обсуждать, так как разработка все еще продолжается. Россия открыта к предложениям по переговорам и работе на основе договоренностей, достигнутых в Анкоридже, заявили в Кремле.
Президент Владимир Путин 21 ноября отметил, что обсуждаемый план может стать основой урегулирования, но с Москвой этот документ предметно пока никто не обсуждал. По его мнению, это связано с несогласием Украины с условиями сделки.
Он подчеркнул, что в случае отказа от предложения события, произошедшие в Купянске, повторятся и на других участках фронта. Президент добавил, что этот исход тоже устраивает Россию, так как цели СВО будут достигнуты, но Москва сохраняет готовность к мирным переговорам.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков
призывал киевский режим принять решение, поскольку пространство для свободы принятия решений сокращается на фоне успехов российской армии. По его мнению, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.