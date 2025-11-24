https://ria.ru/20251124/tramp-2057046705.html
Трамп опубликовал свое изображение на троне
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение себя на троне, сгенерированное искусственным интеллектом. РИА Новости, 24.11.2025
Трамп опубликовал свое изображение на троне, сгенерированное ИИ