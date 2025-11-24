Рейтинг@Mail.ru
Трамп опубликовал свое изображение на троне - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/tramp-2057046705.html
Трамп опубликовал свое изображение на троне
Трамп опубликовал свое изображение на троне - РИА Новости, 24.11.2025
Трамп опубликовал свое изображение на троне
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение себя на троне, сгенерированное искусственным интеллектом. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T09:18:00+03:00
2025-11-24T09:18:00+03:00
в мире
сша
массачусетс
калифорния
дональд трамп
чак шумер
элизабет уоррен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057046089_0:229:618:577_1920x0_80_0_0_e8d26c4fc93db022a83d7a1e50147ed1.jpg
https://ria.ru/20251124/tramp-2056942360.html
сша
массачусетс
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057046089_0:138:619:602_1920x0_80_0_0_61cf9a14adfa1ede6923a418eb1ddaca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, массачусетс, калифорния, дональд трамп, чак шумер, элизабет уоррен
В мире, США, Массачусетс, Калифорния, Дональд Трамп, Чак Шумер, Элизабет Уоррен
Трамп опубликовал свое изображение на троне

Трамп опубликовал свое изображение на троне, сгенерированное ИИ

© Donald J. Trump/Truth SocialПубликация Трампа в Truth Social
Публикация Трампа в Truth Social - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Donald J. Trump/Truth Social
Публикация Трампа в Truth Social
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение себя на троне, сгенерированное искусственным интеллектом.
В своей соцсети лидер Штатов выложил скриншот публикации пользователя из соцсети X. На ней изображен Трамп, сидящий в золотых доспехах на огромном троне. У его ног также можно увидеть двух мужчин и одну женщину. Сам президент выглядит на изображении больше остальных.
Издание Daily Beast утверждает, что у ног политика изображены лидер демократического меньшинства Чак Шумер, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и сенатор-демократ от штата Калифорния Адам Шифф, в отношение которого власти ведут расследование по поводу ипотечного мошенничества.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
От отрицания до принятия: Европа не знает, что делать с планом Трампа
08:00
 
В миреСШАМассачусетсКалифорнияДональд ТрампЧак ШумерЭлизабет Уоррен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала