Опрос: более 60% американцев обвиняют Трампа в росте цен на продукты - РИА Новости, 24.11.2025
06:29 24.11.2025
Опрос: более 60% американцев обвиняют Трампа в росте цен на продукты
Опрос: более 60% американцев обвиняют Трампа в росте цен на продукты
Более 60% американцев обвиняют президента США Дональда Трампа в росте цен на продовольственные товары, следует из опроса телеканала CBS и компании YouGov. РИА Новости, 24.11.2025
2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Опрос: более 60% американцев обвиняют Трампа в росте цен на продукты

CBS: более 60% американцев обвиняют Трампа в росте цен на продукты

Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более 60% американцев обвиняют президента США Дональда Трампа в росте цен на продовольственные товары, следует из опроса телеканала CBS и компании YouGov.
Согласно результатам опроса, 65% респондентов считают, что из-за политики американского президента цены на продукты только растут. Еще 21% уверен в том, что политика Трампа никак не влияет на ценники в продовольственных магазинах, а 14% убеждены, что благодаря президенту цены снижаются.
По мнению 58% опрошенных, цены за последнее время выросли в целом, только 32% респондентов считают, что американская экономика находится в хорошем состоянии - это самый низкий показатель за весь второй срок Трампа. По мнению 60% американцев, Трамп, говоря о ценах и инфляции в стране, преуменьшает проблему, 77% также заявили, что американский президент не уделяет достаточно времени проблеме инфляции.
Только 36% американцев одобряют действия Трампа в экономической политике - это также самый низкий показатель за его второй срок.
Опрос проводился 19-21 ноября среди 2489 американцев. Погрешность составляет 2,4 процентных пункта.
