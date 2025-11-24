Опрос: более 60% американцев обвиняют Трампа в росте цен на продукты

По мнению 58% опрошенных, цены за последнее время выросли в целом, только 32% респондентов считают, что американская экономика находится в хорошем состоянии - это самый низкий показатель за весь второй срок Трампа. По мнению 60% американцев, Трамп, говоря о ценах и инфляции в стране, преуменьшает проблему, 77% также заявили, что американский президент не уделяет достаточно времени проблеме инфляции.