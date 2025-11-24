https://ria.ru/20251124/tramp-2057033465.html
Опрос: более 60% американцев обвиняют Трампа в росте цен на продукты
Опрос: более 60% американцев обвиняют Трампа в росте цен на продукты - РИА Новости, 24.11.2025
Опрос: более 60% американцев обвиняют Трампа в росте цен на продукты
Более 60% американцев обвиняют президента США Дональда Трампа в росте цен на продовольственные товары, следует из опроса телеканала CBS и компании YouGov. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T06:29:00+03:00
2025-11-24T06:29:00+03:00
2025-11-24T06:29:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053354748_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9b4641cfc16c4a86a91cc7ea02c4fba.jpg
https://ria.ru/20251102/opros-2052530413.html
https://ria.ru/20251124/tramp-2057027554.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053354748_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_409b17bbf814d434a494a63756502ef2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Опрос: более 60% американцев обвиняют Трампа в росте цен на продукты
CBS: более 60% американцев обвиняют Трампа в росте цен на продукты
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Более 60% американцев обвиняют президента США Дональда Трампа в росте цен на продовольственные товары, следует из опроса телеканала CBS
и компании YouGov.
Согласно результатам опроса, 65% респондентов считают, что из-за политики американского президента цены на продукты только растут. Еще 21% уверен в том, что политика Трампа
никак не влияет на ценники в продовольственных магазинах, а 14% убеждены, что благодаря президенту цены снижаются.
По мнению 58% опрошенных, цены за последнее время выросли в целом, только 32% респондентов считают, что американская экономика находится в хорошем состоянии - это самый низкий показатель за весь второй срок Трампа. По мнению 60% американцев, Трамп, говоря о ценах и инфляции в стране, преуменьшает проблему, 77% также заявили, что американский президент не уделяет достаточно времени проблеме инфляции.
Только 36% американцев одобряют действия Трампа в экономической политике - это также самый низкий показатель за его второй срок.
Опрос проводился 19-21 ноября среди 2489 американцев. Погрешность составляет 2,4 процентных пункта.