Европа готовится к тому, что Трамп прекратит поддержку Киева, сообщает FT

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. ЕС готовится к прекращению поддержки Украины со стороны президента США, пишет газета ЕС готовится к прекращению поддержки Украины со стороны президента США, пишет газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника.

"Это сценарий, к которому мы, очевидно, готовимся", — сказал собеседник издания.

Накануне Дональд Трамп назвал нынешние украинские власти неблагодарными, при этом поставив в кавычки слово "руководство". Он не уточнил, имеются в виду усилия по урегулированию конфликта или по поддержке Киева.

На днях газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США посылают Украине сигналы о прекращении военной поддержки в случае отказа от продвигаемого Вашингтоном мирного плана.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе администрация США заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.

Как заявил Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом Россию устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, но она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.

Накануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных , по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.

Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной . В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.

По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.