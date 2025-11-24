Рейтинг@Mail.ru
Европа готовится к тому, что Трамп прекратит поддержку Киева, сообщает FT - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:52 24.11.2025 (обновлено: 15:04 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/tramp-2057029329.html
Европа готовится к тому, что Трамп прекратит поддержку Киева, сообщает FT
Европа готовится к тому, что Трамп прекратит поддержку Киева, сообщает FT - РИА Новости, 24.11.2025
Европа готовится к тому, что Трамп прекратит поддержку Киева, сообщает FT
ЕС готовится к прекращению поддержки Украины со стороны президента США, пишет газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T04:52:00+03:00
2025-11-24T15:04:00+03:00
в мире
киев
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050834074_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_561ba3c7fde8db1921c21313b9e18485.jpg
https://ria.ru/20251123/ssha-2056905072.html
https://ria.ru/20251124/tramp-2056942360.html
https://ria.ru/20251124/plan-2057024588.html
https://ria.ru/20251124/zelenskiy-2057036153.html
киев
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050834074_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_329e3f876f5e2beb9eeb695a36147f41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, евросоюз, запорожская аэс, украина
В мире, Киев, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Запорожская АЭС, Украина
Европа готовится к тому, что Трамп прекратит поддержку Киева, сообщает FT

FT: Европа готовится к тому, что Трамп прекратит поддержку Киева

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. ЕС готовится к прекращению поддержки Украины со стороны президента США, пишет газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника.
"Это сценарий, к которому мы, очевидно, готовимся", — сказал собеседник издания.
Пуск ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
СМИ: США рассматривают поставки Tomahawk Украине при урегулировании
Вчера, 12:04
Накануне Дональд Трамп назвал нынешние украинские власти неблагодарными, при этом поставив в кавычки слово "руководство". Он не уточнил, имеются в виду усилия по урегулированию конфликта или по поддержке Киева.
На днях газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США посылают Украине сигналы о прекращении военной поддержки в случае отказа от продвигаемого Вашингтоном мирного плана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
От отрицания до принятия: Европа не знает, что делать с планом Трампа
08:00

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе администрация США заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.

Как заявил Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом Россию устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, но она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.

Накануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
Государственный секретарь США Марко Рубио и Андрей Ермак во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы. 23 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Белом доме заявили о согласии Киева с мирным планом после его "доработок"
02:55
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Как соскочить с крючка. У Зеленского есть первые успехи
08:00
 
В миреКиевРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВооруженные силы УкраиныЕвросоюзЗапорожская АЭСУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала