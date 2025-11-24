Рейтинг@Mail.ru
04:20 24.11.2025
Опрос показал отношение американцев к Трампу
Опрос показал отношение американцев к Трампу
Почти 60% американцев негативно отзываются об американском лидере Дональде Трампе, свидетельствуют результаты опроса компании YouGov. РИА Новости, 24.11.2025
в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп, зохран мамдани, марджори тейлор грин
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп, Зохран Мамдани, Марджори Тейлор Грин
Опрос показал отношение американцев к Трампу

Трампа негативно оценивают почти 60% американцев

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Почти 60% американцев негативно отзываются об американском лидере Дональде Трампе, свидетельствуют результаты опроса компании YouGov.
Согласно итогам опроса, негативную оценку Трампу дают 56% респондентов, в то время как 40% позитивно отзываются о главе Белого дома.
Телеканалы ABC и NBC стали оружием в руках демократов, заявил Трамп
02:02
Из опроса также следует, что мнения американцев о мэре Нью-Йорк Зохране Мамдани разделились поровну: 35% опрошенных поддерживают его, столько же дают ему отрицательную оценку. Мнение граждан по поводу конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, недавно объявившей об уходе из палаты представителей в январе после конфликта с Трампом, разделились следующим образом: 20% граждан она нравится, а 51% - нет.
Опрос проводился 23 ноября среди 5937 взрослых американцев, погрешность составляет 1,9 процентных пункта.
Ранее опрос журнала Economist и компании YouGov выявил, что падение рейтинга Трампа стало самым серьезным среди последних лидеров США.
Трамп больше не планирует лишать Нью-Йорк финансирования
Вчера, 18:10
 
В миреНью-Йорк (город)СШАДональд ТрампЗохран МамданиМарджори Тейлор Грин
 
 
