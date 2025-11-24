https://ria.ru/20251124/tramp-2057024972.html
Белый дом заявил о стремлении Трампа завершить конфликт на Украине
Белый дом заявил о стремлении Трампа завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 24.11.2025
Белый дом заявил о стремлении Трампа завершить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп продолжает стремиться завершить конфликт на Украине, заявили в Белом доме по итогам переговоров в Женеве. РИА Новости, 24.11.2025
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжает стремиться завершить конфликт на Украине, заявили в Белом доме по итогам переговоров в Женеве.
Ранее американская делегация встретилась с украинскими коллегами в Женеве
для обсуждения плана по урегулированию ситуации на Украине
.
"Они (госсекретарь Марко Рубио
и его команда - ред.) подчеркнули, что эта работа продиктована стремлением президента Трампа
положить конец конфликту, унесшему жизни миллионов людей, и предотвратить дальнейшие потери при помощи прочного и осуществимого мира", - говорится в заявлении Белого дома.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.