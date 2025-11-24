В Киеве увидели в словах Трампа важный сигнал Зеленскому

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп послал Владимиру Зеленскому серьезный сигнал, использовав кавычки при обозначении киевского режима, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«
"Вы понимаете: если Трамп кого-то в кавычки берет, то это уже <…> (Конец. — Прим. Ред.). Так что, мальчики и девочки, приготовьтесь", — сказал эксперт в эфире своего YouTube-канала.
Как утверждает политолог, экс-министру обороны Украины Рустему Умерову во время командировки в США показали имеющийся у Белого дома некий компромат на главу киевского режима и его окружение.
"Ему (Умерову. — Прим. Ред.) показали, что будут делать с Умеровым, с (Главой офиса Зеленского Андреем. — Прим. Ред.) Ермаком, с Зеленским и со многими другими", — считает Соскин.
В воскресенье американский лидер в своей социальной сети TRUTH Social назвал нынешние власти Украины неблагодарными, использовав при этом слово "руководство" в кавычках. Трамп не уточнил, имеет ли он в виду усилия по урегулированию конфликта или по поддержке Киева.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о несвоевременности проведения голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за отсутствия мандата у Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, однако подписывать документы должна только легитимная власть.