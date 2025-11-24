Рейтинг@Mail.ru
В Киеве увидели в словах Трампа важный сигнал Зеленскому - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:42 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/tramp-2057021279.html
В Киеве увидели в словах Трампа важный сигнал Зеленскому
В Киеве увидели в словах Трампа важный сигнал Зеленскому - РИА Новости, 24.11.2025
В Киеве увидели в словах Трампа важный сигнал Зеленскому
Президент США Дональд Трамп послал Владимиру Зеленскому серьезный сигнал, использовав кавычки при обозначении киевского режима, такое мнение высказал бывший... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T01:42:00+03:00
2025-11-24T01:42:00+03:00
в мире
киев
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049051903_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_49d55f675c7a76e71bf8965981c62a08.jpg
https://ria.ru/20251124/zelenskiy-2057017536.html
https://ria.ru/20251123/ukraina-2056912664.html
https://ria.ru/20251123/begstvo-2056997380.html
киев
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049051903_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_aa86610588869c5637fee444b098895e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Киев, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
В Киеве увидели в словах Трампа важный сигнал Зеленскому

Соскин: Трамп надавил на Зеленского своим постом про неблагодарность Киева

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп послал Владимиру Зеленскому серьезный сигнал, использовав кавычки при обозначении киевского режима, такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«
"Вы понимаете: если Трамп кого-то в кавычки берет, то это уже <…> (Конец. — Прим. Ред.). Так что, мальчики и девочки, приготовьтесь", — сказал эксперт в эфире своего YouTube-канала.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Депутат Рады забил тревогу из-за того, что натворил Зеленский
00:45
Как утверждает политолог, экс-министру обороны Украины Рустему Умерову во время командировки в США показали имеющийся у Белого дома некий компромат на главу киевского режима и его окружение.
"Ему (Умерову. — Прим. Ред.) показали, что будут делать с Умеровым, с (Главой офиса Зеленского Андреем. — Прим. Ред.) Ермаком, с Зеленским и со многими другими", — считает Соскин.
В воскресенье американский лидер в своей социальной сети TRUTH Social назвал нынешние власти Украины неблагодарными, использовав при этом слово "руководство" в кавычках. Трамп не уточнил, имеет ли он в виду усилия по урегулированию конфликта или по поддержке Киева.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
На Украине подготовили обвинение Умерову в хищении, заявили в Раде
Вчера, 12:51
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о несвоевременности проведения голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за отсутствия мандата у Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, однако подписывать документы должна только легитимная власть.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В США высказались о бегстве Зеленского из-за происходящего на Украине
Вчера, 21:58
 
В миреКиевУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала