https://ria.ru/20251124/traditsii-1837632806.html
Кто придумал Новый год: история и традиции праздника
Новый год: история, традиции, как празднуют в России
Кто придумал Новый год: история и традиции праздника
Новый год в России – главный зимний праздник, который ждут дети и взрослые. Его история уходит в глубь веков, а в чем суть торжества, традиций и символов, — в... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T14:54:00+03:00
2025-11-24T14:54:00+03:00
2025-11-24T14:54:00+03:00
новый год
старый новый год
китайский новый год
дед мороз
снегурочка
россия
москва
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837482270_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_b38bd1ae9d8989c29361d7d870928b9d.jpg
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837482270_0:0:2597:1948_1920x0_80_0_0_86b2042b9ea316fc3eceac13df6de681.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый год, старый новый год, китайский новый год, дед мороз, снегурочка, россия, москва, русская православная церковь, общество, встреча нового года в россии, праздники
Новый год, Старый Новый год, Китайский Новый год, Дед Мороз, Снегурочка, Россия, Москва, Русская православная церковь, Общество, Встреча Нового года в России, Праздники
МОСКВА — РИА Новости. Новый год в России – главный зимний праздник, который ждут дети и взрослые. Его история уходит в глубь веков, а в чем суть торжества, традиций и символов, — в материале РИА Новости.
Строго говоря, "кто придумал Новый год" – вопрос без единого ответа. Праздник возник как народный обычай: люди во всех цивилизациях стремились отметить наступление нового жизненного цикла – изменялся месяц, сезон, начинались работы в поле или новый налоговый период.
В Древнем Риме начало года связали с именем двуликого бога Януса, смотрящего одновременно в прошлое и будущее. В Европе постепенно утвердилось 1 января как официальный день начала года, а позже этот вариант стал основным и для России.
В русской традиции "первый день во году" несколько раз менял дату и даже время года: сначала весна, затем осень и только потом зима. Решением Петра I Новый год был "перезапущен" как национальный праздник, с елями, фейерверками и маскарадами, а в дальнейшем в царской России и СССР вокруг него сложилась концепция большого семейного торжества.
Хронология дат празднования Нового года в России
Период
Календарь
Дата начала
Суть
Доязыческие и раннеязыческие времена
Народные обычаи
Весеннее/зимнее равноденствие, Масленица
Праздник связан с природным циклом, пробуждением природы, "новым летом"
X–XV вв. (после крещения Руси)
Византийская эра, юлианский календарь
1 марта
Новый год как "новая весна", начало полевых работ
1492–1699 гг.
Юлианский календарь
1 сентября
Перенос по указу Ивана III, начало церковного и гражданского года осенью
С 1700 г. до 1917 г.
Юлианский календарь
1 января
Реформа Петра I, Новый год отмечают "по-европейски", но по старому стилю
С 1918 г. по сегодня
Григорианский календарь
1 января
Переход на новый календарь, выравнивание дат с Европой; позже – появление Старого Нового года
Ниже расскажем основные интересные моменты из истории праздника Нового года.
В древности на Руси возникновение новогоднего праздника тесно связывали с природным циклом.
- По разным летописным данным, Новый год могли отмечать:
в день весеннего равноденствия – 22 марта, когда начинается новое лето и пробуждается природа;
- в Масленицу, когда народ провожает зиму и встречает весну, символическое начало нового жизненного круга;
- в день зимнего солнцеворота (около 22 декабря), самый короткий день в году, почитая духа холода Трескуна.
Это было прежде всего народное зимнее событие: проводились обряды очищения, угощения, обрядовые песни и гадания. Главная суть заключалась в том, чтобы правильно "начать" новый сезон, задобрить силы природы и обеспечить хороший период для людей и скота.
После крещения Руси в 988 году была введена византийская система летоисчисления. Год считался от "сотворения мира", а официальной датой Нового года стало 1 марта.
В конце XV века, при Иване III, дату перенесли на 1 сентября: так удобнее было подводить итоги урожая и организовывать государственную деятельность. Для церковной и мирской жизни это стало основой годового цикла. В Москве устраивали торжественные службы в Кремле, церковные крестные ходы, народные мероприятия и ярмарки.
Здесь Новый год окончательно превращается в важный исторический и церковный рубеж – основание будущей традиции общегосударственного праздника.
Переломный момент – указ Петра I от 1699 года. Царь повелел считать началом нового года 1 января, вести отсчет лет не "от сотворения мира", а "от Рождества Христова", и тем самым "переключил" Россию на общеевропейский формат летоисчисления.
Новый 1700 год праздновали в Москве целую неделю:
- улицы и дворы украшали еловыми, сосновыми и можжевеловыми ветвями;
- перед домами ставили хвойные деревья;
- каждый вечер жгли костры и смоляные бочки;
- стреляли из пушек и ружей, запускали фейерверки – это был настоящий зимний городской фестиваль.
Так появилась новая концепция праздника: Новый год как светское, веселое, шумное торжество с огнями и маскарадами.
После революции отношение к празднику менялось несколько раз. В 1920-е годы шла активная борьба с религиозными символами: елка и Дед Мороз считались "буржуазными" и церковными атрибутами. Существовали специальные отряды, которые патрулировали улицы и всматривались в окна с целью выяснить, что происходит в домах. А в 30-е годы власти запретили отождествлять елку, подарки и Деда Мороза с религиозными символами. Обсуждалась даже идея перенести Новый год на 7 ноября, чтобы связать его с праздником Октябрьской революции, но от этого решения отказались.
Перелом наступил в конце 1935 года, когда было принято решение вновь устраивать детские елки и новогодние вечера. Уже в 1936-1937 годах по всей стране появился знакомый нам образ: украшенное дерево, детские утренники, добрый Дед Мороз и его внучка Снегурочка.
Празднование Нового года официально было признано 1 января в 1948 году, власти сделали этот день выходным для всех.
Широкое распространение получили традиционные новогодние песни и появились особые атрибуты праздничного стола – салат "оливье", мандарины и "селедка под шубой". На смену Вифлеемской елочной звезде пришла красная пятиконечная, а восковые свечи заменили электрические гирлянды. С 1954 года для детей и молодежи стали проводить кремлевскую елку, на сказочные представления и по сей день собираются ребята из разных уголков страны.
С 1970-х годов появилась традиция, ставшая ежегодной – слушать торжественное обращение главы государства к народу и загадывать желания под бой курантов.
В постсоветский период Новый год сохраняет статус самого любимого праздника. По данным ВЦИОМ, его отмечают до 96 % жителей страны, и он остается главным событием зимнего праздничного календаря.
С 1990-х годов постепенно оформляется система новогодних каникул. Сегодня в России официальные выходные приходятся на период с 1 по 8 января, что закреплено поправками в Трудовой кодекс.
Россия — страна, где Новый год встречают рекордное количество раз (по 11 часовым поясам). Кроме того, в России в ночь с 13 на 14 января установился обычай праздновать Старый Новый год. Впервые он отмечался 14 января 1919 года.
Города проводят масштабные зимние фестивали, международные и региональные мероприятия, ярмарки, ледовые шоу. Для многих семей это время путешествий по стране и за рубеж, встреч с родственниками, катания на коньках и лыжах.
Традиции и символы новогоднего праздника
Новый год – праздник с богатой историей, который невозможно представить без некоторых обязательных атрибутов. Ниже расскажем историю появления привычных новогодних символов.
Символом Нового года елка стала не сразу. В славянских обрядах ель и сосна участвовали в погребальных церемониях, поэтому долгое время люди не спешили ставить их в дом.
Петр I предложил украшать жилища и улицы "елевыми и сосновыми деревами". После его смерти об этом обычае частично забыли, он возродился в XIX веке как мода для аристократических салонов: на рождественских елках соревновались в высоте и богатстве наряда дерева.
В XX веке елка стала уже чисто новогодним символом, особенно после того, как в СССР разрешили и поддержали традицию детских елок. В 1930-х годах появились фабрики стеклянных игрушек, а в каждом регионе сформировался свой "портрет" новогоднего дерева – от снежных сосен на Севере до искусственных елей в южных городах.
Сегодня елка, украшенная покупными и самодельными игрушками, мишурой и гирляндами, лакомствами в виде расписных пряников и конфет, – неотъемлемый атрибут праздника. Зеленая красавица занимает почетное место в каждом доме, вокруг нее дети водят хороводы и, конечно же, под елочкой оставляют подарки.
Образ Деда Мороза складывался веками. Его первый прототип – дух холода Трескун, затем сказочный Морозко и зимние персонажи народных легенд. Со временем образ превратился в доброго волшебника в длинной шубе, валенках и с посохом в руках.
В советскую эпоху Дед Мороз окончательно стал главным героем детских утренников. Он появляется "по правилам": дети зовут его хором, он стучит посохом, зажигает огни на елке и раздает подарки. Рядом – его внучка Снегурочка в светлом праздничном наряде.
С 1990-х годов официальной резиденцией российского Деда Мороза считается Великий Устюг, куда дети со всей страны пишут письма. У волшебника есть "коллеги" – региональные зимние персонажи: Якутский Чысхаан, карельский Паккайне, татарский Кыш Бабай и другие – каждый с особым характером и национальным колоритом.
Украшение домов и городов
Современная Российская Федерация превратила предновогоднее украшение улиц в отдельное городское мероприятие. Фасады домов, парки и площади покрываются огнями, устанавливаются арт-объекты, ледяные скульптуры, домики ярмарок.
Как отмечают социологи, праздничная иллюминация важна не только как декор, но и как способ поддержать настроение горожан: красивая среда помогает людям легче переживать короткий световой день и холодную зиму.
В домах принято развешивать гирлянды, венки, фонарики, устанавливать ароматические свечи. Часто люди выбирают "концепцию" оформления – например, "классическая зима", "скандинавский минимализм" или "восточный Новый год" с акцентом на красный цвет и символику знаков зодиака.
Еще при Петре I на Новый год в Москве запускали праздничные огни и устраивали "огненные потехи". Сегодня традиция сохранилась: в ночь с 31 декабря на 1 января по всей стране звучат салюты.
Фейерверк – это и зрелище, и символ: яркая вспышка на темном зимнем небе воспринимается как знак радостного события и надежды. При этом специалисты постоянно напоминают, как важно правильно использовать пиротехнику и соблюдать правила безопасности, чтобы праздник не обернулся травмами.
Подарки – один из самых приятных элементов праздника. В дореволюционной России дарили в основном сладости, игрушки и полезные вещи для хозяйства. В СССР добавились дефицитные продукты и красивые предметы быта.
Сегодня выбор стал гораздо шире: от символических сувениров до впечатлений (путешествия, билеты на концерты). Письма Деду Морозу и поздравительные открытки – отдельная традиция.
«
"Одной из новогодних традиций во многих странах стало дарение поздравительных открыток. Они быстро и точно реагировали на настроения в обществе. Золотой век открыток – конец XIX – начало XX века. Новогодние почтовые карточки, как называли открытки, появились в 1897 году. Многие знаменитые художники не стеснялись брать заказы на оформление открыток. Иван Шишкин, Илья Репин, Иван Билибин и многие другие рисовали иллюстрации для лицевой стороны карточки".
Марина Бочарова
культуролог, преподаватель Московской международной академии
По словам эксперта, в советское время выпуск любых открыток был взят под контроль государства. Новогодние открытки оказались под запретом вместе с самими праздниками. Их выпуск возобновился только в 1941 году: сначала с военной тематикой, а потом – с повседневными сюжетами. По темам изображений открыток можно отслеживать политические, социальные и культурные изменения в государстве: от космонавта с ракетой до телевизора и механических игрушек в 60–70-е годы.
Как отмечают Новый год сегодня в России
Несмотря на длинную историю, Новый год был и остается семейным праздником. Хотя некоторые традиции его празднования все-таки немного менялись.
Время
Основные традиции
Что сохранилось сегодня
Царская Россия
Семейные елки, балы при дворе, подарки детям
Елка, семейные встречи, нарядная одежда
СССР (30-80-е)
Детские утренники, "Голубые огоньки", дефицитные лакомства, коллективные вечера
Елки, телепередачи, домашнее застолье
1990-е
Появление импортных товаров, частные вечеринки, первые длинные выходные
Разнообразие блюд и подарков, корпоративы
Современная Россия
Длинные каникулы 1-8 января, путешествия, фестивали, активный отдых, онлайн-поздравления
Сочетание семейных традиций и новых форм досуга
Подготовка к Новому году обычно начинается уже в начале декабря. Люди составляют список дел, выбирают подарки, продумывают традиционный или необычный наряд, меню и сценарий праздника.
Важно успеть завершить рабочие задачи, чтобы не переносить "хвосты" в новый год – в народе считается плохой приметой оставлять незаконченные дела на границе годов. Многие проводят символическое "уборочное" действие: выбрасывают ненужные вещи, освобождая дом от старого, и таким образом придают значение идее обновления.
Новогодняя ночь – кульминация праздника. В городах работают ярмарки, катки, кафе и рестораны проводят специальные программы. Кто-то предпочитает оставаться дома, кто-то идет к городской елке или на тематический зимний фестиваль.
Люди внимательно следят за временем, чтобы не пропустить бой курантов, готовы к тостам и поздравлениям, а дети ждут момента, когда можно будет открыть подарки. Для многих семей сформировалась своя "правильная" последовательность действий: сначала поздравление Президента, затем куранты, шампанское, поздравления родным – и уже потом угощения и развлечения.
Семейное застолье – основа праздника. В большинстве российских семей стол накрывают обильно:
- салаты (оливье, "мимоза", селедка под шубой),
- мясные и рыбные блюда,
- традиционные для региона угощения,
- фрукты, обязательно мандарины,
- десерты и, конечно, шампанское.
Наряду с традиционными блюдами принято накрывать стол с учетом восточного гороскопа и обязательно учитывать, что понравится символу года.
За столом вспоминают события уходящего года, благодарят людей, обсуждают планы, рассказывают истории. Для многих это возможность собрать за одним столом несколько поколений – от бабушек и дедушек до маленьких детей.
Просмотр новогодних телепрограмм и фильмов
Новогодние фильмы и передачи – часть коллективной памяти. На протяжении многих десятилетий зрители включают одни и те же картины: "Ирония судьбы", "Карнавальная ночь", "Девчата", "Джентльмены удачи" и другие.
Телевизионные концерты и "Голубые огоньки" создают ощущение большой общенациональной компании – даже если человек встречает праздник в узком кругу. В последние годы к этому добавились онлайн-стримы, кинотеатры, стриминговые сервисы, куда выходят современные новогодние фильмы.
Обращение президента России
Новогоднее обращение главы государства стало привычной частью сценария праздника. Впервые всесоюзное поздравление по радио прозвучало в 1941 году, а в телевизионном формате традиция укрепилась в 1970-е годы.
Сегодня многие россияне считают важным услышать подведение итогов года и пожелания на следующий. Для кого-то это просто фон, для кого-то – эмоциональный момент, когда вся страна как будто объединяется в одну большую аудиторию.
Загадывание желания и бой курантов
Загадывать желание под бой курантов – одна из самых любимых новогодних традиций. Каждый выбирает свой "правильный" способ:
- просто мысленно формулирует мечту;
- пишет ее на бумажке, сжигает и опускает пепел в бокал шампанского;
- записывает планы на год и убирает в "коробочку желаний".
Главная характеристика этого ритуала – вера в то, что как Новый год встретишь, так его и проведешь. Поэтому важно войти в новый год с благодарностью и хорошим настроением.
Во многих городах России в новогоднюю ночь устраивают народные гулянья: концерты под открытым небом, катание на коньках, конкурсы, флешмобы.
Здесь Новый год превращается в большой городской фестиваль: играет музыка, проходят зимние ярмарки, работают фудкорты, организуются бесплатные представления для детей. Это сочетание старой традиции гуляний "всем миром" и современных форм массовой культуры.
Утро 1 января у каждого свое. Кто-то досыпает после ночных развлечений, кто-то выходит на улицу гулять в спокойном городе, кто-то отправляется кататься с горок или на каток.
В любом случае это день, когда время как будто замедляется: можно без спешки собраться с мыслями, вспомнить яркие моменты ночи и мягко войти в новый год.
Семейные посиделки, встреча гостей, кино и прогулки
В первые дни января продолжаются семейные посиделки, встречи с друзьями, визиты к родственникам. Люди ходят в кинотеатры, на спектакли и новогодние шоу, посещают музеи, парки и городские мероприятия.
Прогулки по украшенному зимнему городу – отдельное удовольствие: светящиеся инсталляции, елки, фото-зоны, возможность неспешно насладиться атмосферой праздника. Это уже не одна отдельная ночь, а целый зимний сезон.
Официальные новогодние каникулы с 1 по 8 января дают возможность не только отдыхать, но и путешествовать: кто-то уезжает в горнолыжные курорты, кто-то – к морю, а кто-то открывает для себя соседние регионы России.
Так Новый год превращается из одного события в целый период зимних праздников и культурных активностей, во многом уникальный для нашей страны даже по международным меркам.
Традиции и обычаи праздника других странах
Новый год – это праздник, который любят во всем мире. В разных странах он отмечается в определенное время и имеет свои новогодние традиции, обычаи и ритуалы.
Китайский Новый год – самый продолжительный и значимый праздник, который отмечают по лунно-солнечному календарю. Дома украшают красными фонарями, мандаринами и апельсинами, важен именно красный цвет как оберег. Празднования сопровождаются шумными шествиями, танцами драконов и мощными фейерверками.
Википедия
В Японии Новый год – один из самых важных праздников. Украшают вход в дом композицией кадомацу из бамбука и сосны, проводят ритуал омовения, надевают новое кимоно. Обязателен визит в храм и 108 ударов в колокол – по числу человеческих страстей, от которых нужно очиститься.
В разных штатах Индии Новый год имеет свое название и дату, часто приходится на весну. Праздник сопровождается яркими шествиями, традиционными блюдами, обменом сладостями и подарками.
В Австралии Новый год отмечают в разгар лета. Массовые гуляния под открытым небом и один из самых известных в мире салютов в Сиднее создают особую, "летнюю" версию привычного нам зимнего праздника.
По опросам, Новый год многие годы остается самым любимым праздником россиян: его отмечает подавляющее большинство населения страны.
Из-за расхождения юлианского и григорианского календарей в России закрепилась уникальная традиция: помимо "основного" праздника 1 января отмечать еще и Старый Новый год в ночь с 13 на 14 января.
В России все чаще совмещают европейский и восточный стили праздника. По восточному зодиаку каждому году соответствует свое животное-символ. Например, один из будущих годов пройдет под знаком Красной Огненной Лошади
– ей приписывают страстность, энергию и амбициозность, но и определенное упрямство.