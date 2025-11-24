Кто придумал Новый год: история и традиции праздника

МОСКВА — РИА Новости. Новый год в России – главный зимний праздник, который ждут дети и взрослые. Его история уходит в глубь веков, а в чем суть торжества, традиций и символов, — в материале РИА Новости.

Кто придумал Новый год

Строго говоря, "кто придумал Новый год" – вопрос без единого ответа. Праздник возник как народный обычай: люди во всех цивилизациях стремились отметить наступление нового жизненного цикла – изменялся месяц, сезон, начинались работы в поле или новый налоговый период.

В Древнем Риме начало года связали с именем двуликого бога Януса, смотрящего одновременно в прошлое и будущее. В Европе постепенно утвердилось 1 января как официальный день начала года, а позже этот вариант стал основным и для России.

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в медиабанк Парад Дедов Морозов в Минске © Sputnik / Виктор Толочко Перейти в медиабанк Парад Дедов Морозов в Минске

В русской традиции "первый день во году" несколько раз менял дату и даже время года: сначала весна, затем осень и только потом зима. Решением Петра I Новый год был "перезапущен" как национальный праздник, с елями, фейерверками и маскарадами, а в дальнейшем в царской России и СССР вокруг него сложилась концепция большого семейного торжества.

Хронология дат празднования Нового года в России Период Календарь Дата начала Суть Доязыческие и раннеязыческие времена Народные обычаи Весеннее/зимнее равноденствие, Масленица Праздник связан с природным циклом, пробуждением природы, "новым летом" X–XV вв. (после крещения Руси) Византийская эра, юлианский календарь 1 марта Новый год как "новая весна", начало полевых работ 1492–1699 гг. Юлианский календарь 1 сентября Перенос по указу Ивана III, начало церковного и гражданского года осенью С 1700 г. до 1917 г. Юлианский календарь 1 января Реформа Петра I, Новый год отмечают "по-европейски", но по старому стилю С 1918 г. по сегодня Григорианский календарь 1 января Переход на новый календарь, выравнивание дат с Европой; позже – появление Старого Нового года

История Нового года

Ниже расскажем основные интересные моменты из истории праздника Нового года.

В языческой Руси

В древности на Руси возникновение новогоднего праздника тесно связывали с природным циклом.

По разным летописным данным, Новый год могли отмечать:

в день весеннего равноденствия – 22 марта, когда начинается новое лето и пробуждается природа;

в день весеннего равноденствия – 22 марта, когда начинается новое лето и пробуждается природа; в Масленицу, когда народ провожает зиму и встречает весну, символическое начало нового жизненного круга;

в день зимнего солнцеворота (около 22 декабря), самый короткий день в году, почитая духа холода Трескуна.

Это было прежде всего народное зимнее событие: проводились обряды очищения, угощения, обрядовые песни и гадания. Главная суть заключалась в том, чтобы правильно "начать" новый сезон, задобрить силы природы и обеспечить хороший период для людей и скота.

После крещения Руси

После крещения Руси в 988 году была введена византийская система летоисчисления. Год считался от "сотворения мира", а официальной датой Нового года стало 1 марта.

В конце XV века, при Иване III, дату перенесли на 1 сентября: так удобнее было подводить итоги урожая и организовывать государственную деятельность. Для церковной и мирской жизни это стало основой годового цикла. В Москве устраивали торжественные службы в Кремле, церковные крестные ходы, народные мероприятия и ярмарки.

Здесь Новый год окончательно превращается в важный исторический и церковный рубеж – основание будущей традиции общегосударственного праздника.

Во времена Петра Первого

Переломный момент – указ Петра I от 1699 года. Царь повелел считать началом нового года 1 января, вести отсчет лет не "от сотворения мира", а "от Рождества Христова", и тем самым "переключил" Россию на общеевропейский формат летоисчисления.

Новый 1700 год праздновали в Москве целую неделю:

улицы и дворы украшали еловыми, сосновыми и можжевеловыми ветвями;

перед домами ставили хвойные деревья;

каждый вечер жгли костры и смоляные бочки;

стреляли из пушек и ружей, запускали фейерверки – это был настоящий зимний городской фестиваль.

Так появилась новая концепция праздника: Новый год как светское, веселое, шумное торжество с огнями и маскарадами.

В советское время

После революции отношение к празднику менялось несколько раз. В 1920-е годы шла активная борьба с религиозными символами: елка и Дед Мороз считались "буржуазными" и церковными атрибутами. Существовали специальные отряды, которые патрулировали улицы и всматривались в окна с целью выяснить, что происходит в домах. А в 30-е годы власти запретили отождествлять елку, подарки и Деда Мороза с религиозными символами. Обсуждалась даже идея перенести Новый год на 7 ноября, чтобы связать его с праздником Октябрьской революции, но от этого решения отказались.

Перелом наступил в конце 1935 года, когда было принято решение вновь устраивать детские елки и новогодние вечера. Уже в 1936-1937 годах по всей стране появился знакомый нам образ: украшенное дерево, детские утренники, добрый Дед Мороз и его внучка Снегурочка.

Празднование Нового года официально было признано 1 января в 1948 году, власти сделали этот день выходным для всех.

Широкое распространение получили традиционные новогодние песни и появились особые атрибуты праздничного стола – салат "оливье", мандарины и "селедка под шубой". На смену Вифлеемской елочной звезде пришла красная пятиконечная, а восковые свечи заменили электрические гирлянды. С 1954 года для детей и молодежи стали проводить кремлевскую елку, на сказочные представления и по сей день собираются ребята из разных уголков страны.

С 1970-х годов появилась традиция, ставшая ежегодной – слушать торжественное обращение главы государства к народу и загадывать желания под бой курантов.

В современной России

В постсоветский период Новый год сохраняет статус самого любимого праздника. По данным ВЦИОМ, его отмечают до 96 % жителей страны, и он остается главным событием зимнего праздничного календаря.

С 1990-х годов постепенно оформляется система новогодних каникул. Сегодня в России официальные выходные приходятся на период с 1 по 8 января, что закреплено поправками в Трудовой кодекс.

Россия — страна, где Новый год встречают рекордное количество раз (по 11 часовым поясам). Кроме того, в России в ночь с 13 на 14 января установился обычай праздновать Старый Новый год. Впервые он отмечался 14 января 1919 года.

© Инфографика География Нового года в России © Инфографика География Нового года в России

Города проводят масштабные зимние фестивали, международные и региональные мероприятия, ярмарки, ледовые шоу. Для многих семей это время путешествий по стране и за рубеж, встреч с родственниками, катания на коньках и лыжах.

Традиции и символы новогоднего праздника

Новый год – праздник с богатой историей, который невозможно представить без некоторых обязательных атрибутов. Ниже расскажем историю появления привычных новогодних символов.

Новогодняя елка

Символом Нового года елка стала не сразу. В славянских обрядах ель и сосна участвовали в погребальных церемониях, поэтому долгое время люди не спешили ставить их в дом.

Петр I предложил украшать жилища и улицы "елевыми и сосновыми деревами". После его смерти об этом обычае частично забыли, он возродился в XIX веке как мода для аристократических салонов: на рождественских елках соревновались в высоте и богатстве наряда дерева.

В XX веке елка стала уже чисто новогодним символом, особенно после того, как в СССР разрешили и поддержали традицию детских елок. В 1930-х годах появились фабрики стеклянных игрушек, а в каждом регионе сформировался свой "портрет" новогоднего дерева – от снежных сосен на Севере до искусственных елей в южных городах.

Сегодня елка, украшенная покупными и самодельными игрушками, мишурой и гирляндами, лакомствами в виде расписных пряников и конфет, – неотъемлемый атрибут праздника. Зеленая красавица занимает почетное место в каждом доме, вокруг нее дети водят хороводы и, конечно же, под елочкой оставляют подарки.

Дед Мороз и Снегурочка

Образ Деда Мороза складывался веками. Его первый прототип – дух холода Трескун, затем сказочный Морозко и зимние персонажи народных легенд. Со временем образ превратился в доброго волшебника в длинной шубе, валенках и с посохом в руках.

В советскую эпоху Дед Мороз окончательно стал главным героем детских утренников. Он появляется "по правилам": дети зовут его хором, он стучит посохом, зажигает огни на елке и раздает подарки. Рядом – его внучка Снегурочка в светлом праздничном наряде.

С 1990-х годов официальной резиденцией российского Деда Мороза считается Великий Устюг, куда дети со всей страны пишут письма. У волшебника есть "коллеги" – региональные зимние персонажи: Якутский Чысхаан, карельский Паккайне, татарский Кыш Бабай и другие – каждый с особым характером и национальным колоритом.

Украшение домов и городов

Современная Российская Федерация превратила предновогоднее украшение улиц в отдельное городское мероприятие. Фасады домов, парки и площади покрываются огнями, устанавливаются арт-объекты, ледяные скульптуры, домики ярмарок.

Как отмечают социологи, праздничная иллюминация важна не только как декор, но и как способ поддержать настроение горожан: красивая среда помогает людям легче переживать короткий световой день и холодную зиму.

В домах принято развешивать гирлянды, венки, фонарики, устанавливать ароматические свечи. Часто люди выбирают "концепцию" оформления – например, "классическая зима", "скандинавский минимализм" или "восточный Новый год" с акцентом на красный цвет и символику знаков зодиака.

Фейерверки и салюты

Еще при Петре I на Новый год в Москве запускали праздничные огни и устраивали "огненные потехи". Сегодня традиция сохранилась: в ночь с 31 декабря на 1 января по всей стране звучат салюты.

Фейерверк – это и зрелище, и символ: яркая вспышка на темном зимнем небе воспринимается как знак радостного события и надежды. При этом специалисты постоянно напоминают, как важно правильно использовать пиротехнику и соблюдать правила безопасности, чтобы праздник не обернулся травмами.

Подарки и поздравления

Подарки – один из самых приятных элементов праздника. В дореволюционной России дарили в основном сладости, игрушки и полезные вещи для хозяйства. В СССР добавились дефицитные продукты и красивые предметы быта.

Сегодня выбор стал гораздо шире: от символических сувениров до впечатлений (путешествия, билеты на концерты). Письма Деду Морозу и поздравительные открытки – отдельная традиция.

« "Одной из новогодних традиций во многих странах стало дарение поздравительных открыток. Они быстро и точно реагировали на настроения в обществе. Золотой век открыток – конец XIX – начало XX века. Новогодние почтовые карточки, как называли открытки, появились в 1897 году. Многие знаменитые художники не стеснялись брать заказы на оформление открыток. Иван Шишкин, Илья Репин, Иван Билибин и многие другие рисовали иллюстрации для лицевой стороны карточки". Марина Бочарова культуролог, преподаватель Московской международной академии культуролог, преподаватель Московской международной академии

По словам эксперта, в советское время выпуск любых открыток был взят под контроль государства. Новогодние открытки оказались под запретом вместе с самими праздниками. Их выпуск возобновился только в 1941 году: сначала с военной тематикой, а потом – с повседневными сюжетами. По темам изображений открыток можно отслеживать политические, социальные и культурные изменения в государстве: от космонавта с ракетой до телевизора и механических игрушек в 60–70-е годы.

Как отмечают Новый год сегодня в России

Несмотря на длинную историю, Новый год был и остается семейным праздником. Хотя некоторые традиции его празднования все-таки немного менялись.

Время Основные традиции Что сохранилось сегодня Царская Россия Семейные елки, балы при дворе, подарки детям Елка, семейные встречи, нарядная одежда СССР (30-80-е) Детские утренники, "Голубые огоньки", дефицитные лакомства, коллективные вечера Елки, телепередачи, домашнее застолье 1990-е Появление импортных товаров, частные вечеринки, первые длинные выходные Разнообразие блюд и подарков, корпоративы Современная Россия Длинные каникулы 1-8 января, путешествия, фестивали, активный отдых, онлайн-поздравления Сочетание семейных традиций и новых форм досуга

Подготовка к празднику

Подготовка к Новому году обычно начинается уже в начале декабря. Люди составляют список дел, выбирают подарки, продумывают традиционный или необычный наряд, меню и сценарий праздника.

Важно успеть завершить рабочие задачи, чтобы не переносить "хвосты" в новый год – в народе считается плохой приметой оставлять незаконченные дела на границе годов. Многие проводят символическое "уборочное" действие: выбрасывают ненужные вещи, освобождая дом от старого, и таким образом придают значение идее обновления.

Новогодняя ночь

Новогодняя ночь – кульминация праздника. В городах работают ярмарки, катки, кафе и рестораны проводят специальные программы. Кто-то предпочитает оставаться дома, кто-то идет к городской елке или на тематический зимний фестиваль.

Люди внимательно следят за временем, чтобы не пропустить бой курантов, готовы к тостам и поздравлениям, а дети ждут момента, когда можно будет открыть подарки. Для многих семей сформировалась своя "правильная" последовательность действий: сначала поздравление Президента, затем куранты, шампанское, поздравления родным – и уже потом угощения и развлечения.

Семейное застолье

Семейное застолье – основа праздника. В большинстве российских семей стол накрывают обильно:

салаты (оливье, "мимоза", селедка под шубой),

мясные и рыбные блюда,

традиционные для региона угощения,

фрукты, обязательно мандарины,

десерты и, конечно, шампанское.

Наряду с традиционными блюдами принято накрывать стол с учетом восточного гороскопа и обязательно учитывать, что понравится символу года.

За столом вспоминают события уходящего года, благодарят людей, обсуждают планы, рассказывают истории. Для многих это возможность собрать за одним столом несколько поколений – от бабушек и дедушек до маленьких детей.

Просмотр новогодних телепрограмм и фильмов

Новогодние фильмы и передачи – часть коллективной памяти. На протяжении многих десятилетий зрители включают одни и те же картины: "Ирония судьбы", "Карнавальная ночь", "Девчата", "Джентльмены удачи" и другие.

Телевизионные концерты и "Голубые огоньки" создают ощущение большой общенациональной компании – даже если человек встречает праздник в узком кругу. В последние годы к этому добавились онлайн-стримы, кинотеатры, стриминговые сервисы, куда выходят современные новогодние фильмы.

Обращение президента России

Новогоднее обращение главы государства стало привычной частью сценария праздника. Впервые всесоюзное поздравление по радио прозвучало в 1941 году, а в телевизионном формате традиция укрепилась в 1970-е годы.

Сегодня многие россияне считают важным услышать подведение итогов года и пожелания на следующий. Для кого-то это просто фон, для кого-то – эмоциональный момент, когда вся страна как будто объединяется в одну большую аудиторию.

Загадывание желания и бой курантов

Загадывать желание под бой курантов – одна из самых любимых новогодних традиций. Каждый выбирает свой "правильный" способ:

просто мысленно формулирует мечту;

пишет ее на бумажке, сжигает и опускает пепел в бокал шампанского;

записывает планы на год и убирает в "коробочку желаний".

Главная характеристика этого ритуала – вера в то, что как Новый год встретишь, так его и проведешь. Поэтому важно войти в новый год с благодарностью и хорошим настроением.

Народные гулянья

Во многих городах России в новогоднюю ночь устраивают народные гулянья: концерты под открытым небом, катание на коньках, конкурсы, флешмобы.

Здесь Новый год превращается в большой городской фестиваль: играет музыка, проходят зимние ярмарки, работают фудкорты, организуются бесплатные представления для детей. Это сочетание старой традиции гуляний "всем миром" и современных форм массовой культуры.

Утро 1 января

Утро 1 января у каждого свое. Кто-то досыпает после ночных развлечений, кто-то выходит на улицу гулять в спокойном городе, кто-то отправляется кататься с горок или на каток.

В любом случае это день, когда время как будто замедляется: можно без спешки собраться с мыслями, вспомнить яркие моменты ночи и мягко войти в новый год.

Семейные посиделки, встреча гостей, кино и прогулки

В первые дни января продолжаются семейные посиделки, встречи с друзьями, визиты к родственникам. Люди ходят в кинотеатры, на спектакли и новогодние шоу, посещают музеи, парки и городские мероприятия.

Прогулки по украшенному зимнему городу – отдельное удовольствие: светящиеся инсталляции, елки, фото-зоны, возможность неспешно насладиться атмосферой праздника. Это уже не одна отдельная ночь, а целый зимний сезон.

Новогодние каникулы

Официальные новогодние каникулы с 1 по 8 января дают возможность не только отдыхать, но и путешествовать: кто-то уезжает в горнолыжные курорты, кто-то – к морю, а кто-то открывает для себя соседние регионы России.

Так Новый год превращается из одного события в целый период зимних праздников и культурных активностей, во многом уникальный для нашей страны даже по международным меркам.

Традиции и обычаи праздника других странах

Новый год – это праздник, который любят во всем мире. В разных странах он отмечается в определенное время и имеет свои новогодние традиции, обычаи и ритуалы.

Китайский Новый год – самый продолжительный и значимый праздник, который отмечают по лунно-солнечному календарю. Дома украшают красными фонарями, мандаринами и апельсинами, важен именно красный цвет как оберег. Празднования сопровождаются шумными шествиями, танцами драконов и мощными фейерверками.

Википедия

В Японии Новый год – один из самых важных праздников. Украшают вход в дом композицией кадомацу из бамбука и сосны, проводят ритуал омовения, надевают новое кимоно. Обязателен визит в храм и 108 ударов в колокол – по числу человеческих страстей, от которых нужно очиститься.

В разных штатах Индии Новый год имеет свое название и дату, часто приходится на весну. Праздник сопровождается яркими шествиями, традиционными блюдами, обменом сладостями и подарками.

В Австралии Новый год отмечают в разгар лета. Массовые гуляния под открытым небом и один из самых известных в мире салютов в Сиднее создают особую, "летнюю" версию привычного нам зимнего праздника.

Интересные факты

По опросам, Новый год многие годы остается самым любимым праздником россиян: его отмечает подавляющее большинство населения страны.

Из-за расхождения юлианского и григорианского календарей в России закрепилась уникальная традиция: помимо "основного" праздника 1 января отмечать еще и Старый Новый год в ночь с 13 на 14 января.