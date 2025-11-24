Титов назвал "Номад ТВ" мостом дружбы России и Киргизии

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава управления президента РФ по стратегическому партнёрству Вадим Титов выразил уверенность, что киргизско-российский телеканал "Номад ТВ" станет еще одним мостом дружбы двух стран.
Накануне, 23 ноября, в Киргизии начал вещание новый телеканал "Номад ТВ". Это совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ.
"Действительно, в современном многополярном мире лучше иметь как можно больше источников объективной и проверенной информации, которые позволят нам сохранять нашу общую культурную общность. Наши народы навечно связаны узами дружбы, добрососедства, которые позволяют нам вместе творить, развиваться, реализовывать совместные проекты в экономической, образовательной, культурной, и как мы сегодня видим, информационной сферах. Уверен, что про проект, при рождении которого мы сегодня присутствуем, станет еще одним мостом дружбы, основанной на взаимном уважении и доверии", - сказал он в ходе церемонии запуска телеканала.
Титов также поздравил коллектив телеканала, выразив уверенность, что их труд принесет радость зрителям и послужит процветанию Киргизии.