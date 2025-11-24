Титов прокомментировал подделки российской продукции в Китае

СИАНЬ (Китай), 24 ноя – РИА Новости. Появление подделок российских товаров в Китае - негативное явление, однако это также говорит о том, что продукция из РФ пользуется на китайском рынке высоким спросом, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР)Борис Титов.
Он рассказал, что малый и средний российский бизнес активно работает в китайских провинциях Хэйлунцзян, Цзинлинь, Ляонин.
"Этот бизнес привозит очень качественные, очень хорошие российские товары, и продает их на рынке Китая", - отметил он.
"Вы знаете, что очень важно для нас, что возникла проблема контрафактной продукции, конечно, это плохо, но с другой стороны, плохое подделывать не будут, и это говорит о том, что наша российская продукция пользуется большим спросом, поэтому и возникает такая проблема", - заявил Титов на полях VI Российско-Китайского форума предпринимателей.
Он отметил, что РЭЦ отвечает за качество продукции, потребителям следует изучить упаковку, и, если там стоит сертификат РЭЦ, то эта продукция высококачественная и точно сделана в России.
"То же самое происходит и на российском рынке, где китайский малый и средний бизнес представлен очень широко, это рынки и магазины в Приморском крае, Хабаровском крае, Красноярске, Иркутске, Новосибирске. У нас - российских потребителей есть прямой доступ к лучшим китайским товарам", - сказал Титов.
VI Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие коло пятисот представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.