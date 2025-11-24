Титов прокомментировал подделки российской продукции в Китае

СИАНЬ (Китай), 24 ноя – РИА Новости. Появление подделок российских товаров в Китае - негативное явление, однако это также говорит о том, что продукция из РФ пользуется на китайском рынке высоким спросом, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР)Борис Титов.

"Этот бизнес привозит очень качественные, очень хорошие российские товары, и продает их на рынке Китая", - отметил он.

"Вы знаете, что очень важно для нас, что возникла проблема контрафактной продукции, конечно, это плохо, но с другой стороны, плохое подделывать не будут, и это говорит о том, что наша российская продукция пользуется большим спросом, поэтому и возникает такая проблема", - заявил Титов на полях VI Российско-Китайского форума предпринимателей.