В Саратовской области при тушении пожара нашли тела двух человек
В Саратовской области при тушении пожара нашли тела двух человек
Тела двух человек, мужчины и женщины, обнаружены при тушении пожара в частном доме села Лопуховка Аткарского района Саратовской области в понедельник, сообщили... РИА Новости, 24.11.2025
происшествия
