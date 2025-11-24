Рейтинг@Mail.ru
17:46 24.11.2025
Татарстан первым в России протестирует реестр кадров в области БПЛА
Татарстан первым в России протестирует реестр кадров в области БПЛА
республика татарстан
технологии
россия
иннополис (татарстан)
республика татарстан (татарстан)
россия
иннополис (татарстан)
республика татарстан (татарстан)
технологии, россия, иннополис (татарстан), республика татарстан (татарстан)
© РИА Новости / Сергей Мирный
Дрон
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Дрон. Архивное фото
КАЗАНЬ, 24 ноя – РИА Новости. Первым регионом России, где будет протестирован цифровой реестр кадров в области беспилотных авиационных систем, станет Татарстан, сообщила заместитель директора Университета Иннополис Мария Образцова.
Цифровой реестр кадров для рынка беспилотных авиационных систем создан в России в рамках федерального проекта "Кадры для БАС" национального проекта "Беспилотные авиационные системы".
"Университет Иннополис являлся разработчиком этого реестра, 27 октября система увидела свет. Там будут представлены все субъекты Российской Федерации, но Татарстан окажется в числе первых", - сказала Образцова на обучающем семинаре в Академии наук Татарстана.
По словам Образцовой, реестр кадров в области БАС нужен, чтобы объединить всех участников отрасли, наполнить ее кадрами, собрать информацию об образовательных программах. Эта работа в том числе поможет увидеть, в каком направлении и с какой скорость развивается отрасль.
"Цифровой реестр кадров в области беспилотных авиационных систем - это первая подсистема большой цифровой системы "Цифровое небо", которая в дальнейшем будет запущена. Реестр кадров поможет просчитывать кадровую потребность не только в России, но и в каждом регионе", - пояснила она.
Семинар "Развитие беспилотных авиационных систем в Республике Татарстан: наука, кадры и цифровой реестр БАС" организован Академией наук Татарстана совместно Университетом национальной технологической инициативы 2035 и Университетом Иннополис. В рамках семинара состоялась презентация цифрового реестра кадров беспилотных авиационных систем (БАС), который предоставляет инструменты для верификации данных, подключения к интегрированному цифровому пространству БАС, проведения мероприятий и соревнований, публикации аналитики, а также интеграции с государственными базами данных и образовательными организациями.
Представители образовательных организаций, реализующих подготовку специалистов в области БАС, производители беспилотных авиационных систем, сервисных организаций, региональных органов исполнительной власти, муниципалитетов получили практические рекомендации и инструкции по работе с платформой цифрового реестра, регистрации образовательных организаций и формированию цифровых профилей специалистов.
 
Республика ТатарстанТехнологииРоссияИннополис (Татарстан)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
